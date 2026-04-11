Tasa de seguridad del 100 % a productos de Colombia es notificada por Aduana a los operadores de comercio exterior

La tasa del 50 % que aplica Ecuador se duplicará a partir del 1 de mayo del 2026.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) actualizó la tasa por servicio aduanero de los productos que provengan o que sean originarias de Colombia y notificó a los operadores de comercio exterior que desde el 1 de mayo del 2026 será del 100 %.

Esta tasa se calcula sobre el valor en aduana de las mercancías.

El objeto de la implementación de esta tasa es fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional, la cual permitirá suplir la carencia de fiscalización y garantizar la integridad de la recaudación fiscal y la seguridad de la cadena logística, indica la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0031-RE que fue emitida el 9 de abril.



Esta resolución entrará en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Desde el 1 de febrero del 2026 Ecuador empezó a aplicar la tasa de seguridad del 30 % a importaciones desde Colombia ante la falta de control en la frontera y el 1 de marzo la subió al 50 %.

Por su parte, Colombia cobra un arancel del 30 % a productos ecuatorianos y también anunció que aplicaría un 50 %, pero aún no lo concreta. (I)

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