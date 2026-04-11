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April 11, 2026

Venezuela aprueba ley minera favorable a inversión privada

  • abril 10, 2026
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La ley regula derechos, establece categorías para la minería a toda escala y permite el arbitraje independiente de controversias, lo que los inversionistas extranjeros consideran fundamental contra las expropiaciones.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves (09.04.2026) una ley de minería que abre la puerta a inversores extranjeros a la explotación de las vastas reservas del país, bajo la presión de Estados Unidos.

«Se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de minas», dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez desde la sede del Poder Legislativo, en Caracas.

Se trata de la más reciente iniciativa legislativa de la encargada interina Delcy Rodríguez desde que el autoproclamado gobierno socialista que ha gobernado Venezuela durante 26 años se viera presionado por el gobierno de Donald Trump en enero, cuando el ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro. Se espera que promulgue pronto este extenso proyecto de ley.

La ley regula los derechos mineros, establece categorías para la minería a pequeña, mediana y gran escala, y permite el arbitraje independiente de controversias, lo que los inversionistas extranjeros consideran fundamental para protegerse contra la expropiación.

Semanas después del arresto de Maduro, Rodríguez impulsó una reforma a la ley petrolera que ofrece garantías a la inversión privada y modifica el modelo estatista ideado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Confirmado.net – DW

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