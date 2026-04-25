Seguros en Ecuador cambian: marketplaces digitales transforman la forma de contratar

La industria aseguradora en Ecuador está viviendo un giro estructural. En un contexto marcado por la digitalización, los usuarios ya no quieren procesos complejos ni largos: buscan rapidez, claridad y control. En este escenario, los marketplaces digitales emergen como el nuevo modelo que redefine cómo se contratan seguros en el país.

El fin de los procesos complejos en los seguros

Durante años, contratar un seguro fue percibido como un trámite complicado, lleno de intermediarios y poca transparencia.

Hoy, esa realidad empieza a cambiar. La transformación digital está empujando al sector hacia esquemas más simples, donde el usuario puede comparar opciones, entender coberturas y tomar decisiones en minutos.

Este cambio no es solo tecnológico, sino cultural: el cliente exige soluciones claras, accesibles y adaptadas a su estilo de vida.

Marketplaces: el nuevo modelo del sector asegurador

Los marketplaces digitales funcionan como centros integrados donde distintos proveedores ofrecen productos en un solo lugar.

Esto permite que los usuarios:

Comparen coberturas y precios

Elijan según sus necesidades

Contraten en pocos pasos

Gestionen sus servicios de forma autónoma

La experiencia se vuelve más ágil, intuitiva y personalizada, alineándose con las dinámicas actuales del consumo digital.

Armonía Marketplace: una apuesta local por la digitalización

En este nuevo escenario, Grupo Consenso, a través de Serinco, impulsa Armonía Marketplace, una plataforma que integra soluciones de protección en salud, patrimonio y bienestar.

Disponible en línea, esta herramienta permite acceder a un portafolio de seguros y asistencias mediante un proceso completamente digital.

Actualmente, reúne productos como:

Seguros de vida

Asistencia dental

Protección para mascotas

Coberturas de viaje

La propuesta se basa en eliminar fricciones y simplificar la contratación, permitiendo a los usuarios afiliarse en pocos clics.

Innovación en coberturas: nuevos riesgos, nuevas soluciones

Como parte de esta evolución, se incorpora Smart Plan, una solución que cubre la pérdida total por daño accidental o robo de celulares usados.

Este tipo de productos evidencia cómo el sector asegurador comienza a adaptarse a nuevas realidades, donde los dispositivos tecnológicos se han convertido en activos esenciales en la vida cotidiana.

Un modelo más flexible y centrado en el usuario

El avance de los marketplaces también introduce nuevas formas de consumo:

Planes bajo membresía

Pagos automáticos

Cancelación flexible

Mayor transparencia en condiciones

Además, el modelo no es exclusivamente digital. Se combina con puntos físicos de atención, consolidando un enfoque híbrido que busca generar confianza en un mercado en proceso de adopción.

Una transformación que marca el futuro del sector

Más allá de una tendencia, este cambio redefine el rol del seguro en la vida de las personas.

El enfoque deja de estar en el producto y pasa a centrarse en las decisiones del usuario, en su bienestar y en su necesidad de protección en un entorno cada vez más dinámico.

Iniciativas como Armonía Marketplace reflejan hacia dónde se dirige el sector: un ecosistema más accesible, transparente y alineado con las expectativas del consumidor actual. FIN