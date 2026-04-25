Produbanco entra al top 3 del ranking BCX 2025 por su experiencia de cliente en Ecuador

En un entorno financiero cada vez más competitivo, la experiencia del cliente se ha convertido en el principal diferenciador. En este contexto, Produbanco fue reconocido como una de las mejores entidades del país al ubicarse en el top tres del Ranking BCX 2025, destacando por su innovación, cercanía y eficiencia en el servicio.

Un reconocimiento basado en la voz de los clientes

El ranking Best Customer Experience (BCX), elaborado por IZO, es uno de los principales estudios de referencia en Iberoamérica para medir la calidad del servicio en diferentes industrias.

En su edición 2025, el informe recopiló cerca de 600.000 opiniones de consumidores, evaluando aspectos clave como:

Relación con la marca

Calidad del producto

Experiencia en la interacción

Este enfoque permite obtener una visión integral del desempeño de las empresas desde la perspectiva real de los usuarios.

Claves del reconocimiento a Produbanco

La entidad financiera fue destacada por su capacidad para integrar tecnología, procesos eficientes y una cultura organizacional enfocada en el cliente.

Entre los factores que impulsaron este resultado se encuentran:

Estrategias de transformación digital

Fortalecimiento de canales físicos y digitales

Enfoque en cercanía y personalización del servicio

Estos elementos han permitido a Produbanco consolidar una propuesta de valor centrada en facilitar la experiencia financiera de sus clientes.

Transformación digital y cultura de servicio

El reconocimiento no solo refleja un resultado puntual, sino una estrategia sostenida en el tiempo.

La institución ha apostado por:

Innovación en soluciones financieras

Simplificación de procesos

Desarrollo de servicios ágiles y accesibles

Todo esto respaldado por un equipo humano que impulsa iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del usuario y generar valor sostenible.

Un posicionamiento que se fortalece en el sistema financiero

Con este logro, Produbanco reafirma su posicionamiento dentro del sistema financiero ecuatoriano como una entidad que prioriza al cliente en cada decisión.

El reconocimiento también evidencia una tendencia clara en la industria: los bancos que lideran no son solo los más grandes, sino los que mejor entienden y responden a las necesidades de sus usuarios. FIN