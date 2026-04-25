Endometriosis: la enfermedad silenciosa que afecta al 10 % de mujeres y tarda años en diagnosticarse

El dolor menstrual intenso ha sido normalizado por generaciones, pero hoy la ciencia advierte que podría ser una señal de alerta. La endometriosis, una enfermedad que afecta al 10 % de las mujeres en edad reproductiva según la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo una de las condiciones más invisibilizadas, con diagnósticos que pueden tardar hasta siete años.

Una enfermedad común, pero invisibilizada

La endometriosis es una afección crónica que ocurre cuando el tejido similar al del útero crece fuera de este órgano, generando dolor intenso, inflamación y complicaciones en la salud reproductiva.

A nivel global, millones de mujeres conviven con esta enfermedad sin saberlo. En muchos casos, los síntomas son subestimados o confundidos con molestias menstruales habituales, lo que retrasa el diagnóstico y agrava las consecuencias.

Uno de los datos más alarmantes es que hasta el 40 % de los casos de infertilidad están relacionados con esta condición, lo que la convierte en un problema de salud pública que va más allá del dolor físico.

El peso del silencio y los tabúes

Durante décadas, el dolor menstrual ha sido considerado “normal”, lo que ha generado una cultura de silencio que impide a muchas mujeres buscar ayuda médica.

Pero la realidad es contundente: quienes padecen endometriosis pueden experimentar hasta 48 días de dolor incapacitante al año, una situación que afecta su calidad de vida, productividad y bienestar emocional.

Especialistas advierten que normalizar este dolor no solo retrasa el tratamiento, sino que también limita el acceso a derechos como licencias médicas y atención especializada.

Diagnóstico tardío: un problema crítico

El principal síntoma es el dolor menstrual severo, acompañado en muchos casos de sangrado abundante y molestias persistentes.

El diagnóstico requiere evaluación médica especializada que puede incluir:

Examen físico y exploración pélvica

Ecografía transvaginal

Laparoscopia en casos necesarios

El retraso en la detección no solo prolonga el sufrimiento, sino que puede provocar cicatrices internas que afectan la fertilidad.

Tratamientos: una nueva oportunidad para las pacientes

Aunque la endometriosis no tiene cura definitiva, el abordaje médico ha evolucionado significativamente.

Actualmente existen opciones que permiten controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida:

Tratamientos farmacológicos que regulan la progresión

Intervenciones quirúrgicas en casos específicos

Estrategias de autocuidado y seguimiento médico

El enfoque actual es integral: aliviar el dolor, frenar el avance de la enfermedad y recuperar el bienestar físico y emocional.

Un llamado urgente a no normalizar el dolor

El principal cambio empieza por la información. Reconocer que el dolor extremo no es normal es clave para buscar ayuda oportuna.

Los especialistas coinciden en que escuchar el cuerpo y acudir al médico ante síntomas persistentes puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y años de complicaciones. FIN