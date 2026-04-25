Embajador de China visita Pallatanga y abre oportunidades para el agro ecuatoriano

En un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang, visitó el cantón Pallatanga, donde destacó el potencial agrícola local y promovió nuevas oportunidades de cooperación con el mercado chino.

Una visita con enfoque en el desarrollo productivo

Entre el 12 y 13 de marzo, el diplomático recorrió este cantón de la provincia de Chimborazo, consolidando un acercamiento directo con autoridades locales y sectores productivos.

Durante su encuentro con el alcalde David León, se abordaron oportunidades concretas para fortalecer la cooperación en el ámbito agrícola, uno de los ejes clave para el desarrollo económico local.

China y Pallatanga: una agenda de cooperación agrícola

Como parte de su agenda, el embajador visitó zonas productivas del cantón, donde pudo conocer de primera mano el trabajo de agricultores y productores.

En este espacio, alentó a los actores locales a:

Explorar el mercado chino

Fortalecer la exportación de productos agrícolas

Integrarse a cadenas de valor internacionales

Este acercamiento refleja el interés de China en ampliar la cooperación pragmática con territorios locales, más allá de los grandes centros urbanos.

Interés en tecnología y maquinaria agrícola

Por su parte, el alcalde David León expresó su interés en fortalecer el desarrollo agrícola del cantón mediante la incorporación de tecnología.

En este sentido, planteó la posibilidad de:

Importar maquinaria agrícola desde China

Modernizar procesos productivos

Incrementar la competitividad del sector

Este tipo de iniciativas busca mejorar la productividad y abrir nuevas oportunidades para los productores locales.

Relación bilateral con impacto territorial

La visita evidencia una tendencia creciente: la relación entre Ecuador y China ya no se limita a grandes proyectos, sino que comienza a tener impacto directo en territorios específicos.

El fortalecimiento de vínculos en sectores como la agricultura permite:

Generar desarrollo local

Diversificar mercados de exportación

Transferir tecnología y conocimiento

Este enfoque territorial se alinea con una visión de cooperación más amplia, orientada a resultados concretos en comunidades.