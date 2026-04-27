Ente electoral de Ecuador cancela a dos organizaciones políticas en año electoral

Quito, 26 abr (Sputnik),- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano eliminó este domingo del registro oficial a dos organizaciones políticas, el Partido Unidad Popular (UP, izquierda) y el Movimiento Construye (centroderecha), tras alegar una reducción drástica de su número de afiliados, a pocos meses de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

«Permitir que una organización política participe en un proceso electoral, a sabiendas de que debe ser cancelada, implicaría una negligente erogación de recursos públicos que acarrearía responsabilidades administrativas, civiles y penales», señaló la presidenta del CNE, Diana Atamaint, al leer sus consideraciones.

Atamaint precisó en la sesión virtual que esta causal está recogida en el artículo 327 del Código de la Democracia, que rige los procesos electorales del país.

Dicho artículo señala que el CNE podrá realizar la cancelación del registro oficial en caso de «haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50 por ciento del número exigido por la ley para su inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas».

Esta decisión tiene lugar a siete meses de las elecciones seccionales (prefectos; viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales; vocales de las Juntas Parroquiales), tras la suspensión temporal, por nueve meses, del movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC, izquierda).

En un comunicado emitido el domingo, el CNE indicó que garantizó el derecho a la defensa en el proceso de cancelación de organizaciones que no cumplieron requisitos para mantener personería jurídica, a las cuales se les otorgó un plazo de 10 días para responder a las observaciones presentadas, a fin de poder conservar su estatus.

«No obstante, en la revisión y análisis de la documentación presentada no se evidenciaron fichas ni respaldos documentales que permitan actualizar o validar dicha información en las bases de datos institucionales», señaló el ente electoral.

Al respecto, precisó que autorizar la participación electoral de organizaciones que no cumplen los requisitos afecta la integridad del sistema de partidos y podría derivar en un uso indebido de los recursos públicos.

La decisión generó polémica en las redes entre actores políticos, entre ellos el politólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Basabe, quien señaló en X que «hacer eso «ad portas» de un nuevo proceso electoral da una nueva señal, una más, de que la democracia está en riesgo en el país», debido a que se produce en un año electoral.

Con información de AGENCIA SPUTNIK