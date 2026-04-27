China.- Flores de azalea en un parque forestal nacional en Hunan

BEIJING, 26 abril, 2026 (Xinhua) — Turistas observan flores de azalea en un parque forestal nacional, en el distrito de Shuangpai, ciudad de Yongzhou, en la provincia de Hunan, en el centro de China, el 23 de abril de 2026. (Xinhua/Zhou Xiuyuchun)

BEIJING, 24 abril, 2026 (Xinhua) — Turistas observan flores de azalea en un parque forestal nacional, en el distrito de Shuangpai, ciudad de Yongzhou, en la provincia de Hunan, en el centro de China, el 23 de abril de 2026. (Xinhua/Zhou Xiuyuchun)

BEIJING, 24 abril, 2026 (Xinhua) — Vista aérea tomada con un dron del 23 de abril de 2026 de turistas observando flores de azalea en un parque forestal nacional, en el distrito de Shuangpai, ciudad de Yongzhou, en la provincia de Hunan, en el centro de China. (Xinhua/Cao Zhengping)

Con información de la AGENCIA XINHUA