Se busca concretar acuerdo para operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair

La central hidroeléctrica más grande del país podrá contar ya con una inversión sostenida en su operación y mantenimiento, gracias al acuerdo que se cerraría a fines de este mes, según declaró la Ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano y que ha sido publicado en importantes medios de comunicación nacionales.

Esto abre la posibilidad de extender la vida útil de Coca Codo Sinclair, que está proyectada a 50 años, al contar con un flujo de recursos que puede apoyar en la solución del desgaste propio de una central que ha operado por casi nueve años, cubriendo 30 por ciento de la energía que requiere el país y evitando apagones más extendidos en épocas de crisis por los graves estiajes.

Entre los beneficios de este anuncio realizado por la Ministra está también la optimizar la operación al abrirse la posibilidad de actualización de procesos que no se limitarán a mantenimientos parciales como los que ha habido.

Dentro de lo informado por la Ministra, consta que el Gobierno Nacional, como resultado de la visita oficial a la República Popular China, está en la última fase de negociación con PowerChina para que se haga cargo de la operación y mantenimiento de la poderosa central, que diseño y construyó la empresa china Sinohydro.

PowerChina es una gigante mundial en temas hidroeléctricos, de infraestructura e innovación energética. Para muestra de su importancia, maneja el 50 por ciento del agua del planeta a través de las obras desarrolladas en hidroenergía en varios países.

El acuerdo está previsto para un plazo de 20 años, con la entrega de 200 millones de dólares en efectivo y 200 millones de dólares como crédito de proveedor, según Manzano.

Coca Codo Sinclair fue entregada de manera parcial al Estado ecuatoriano en 2016 y pasó a la administración del Estado. Sobre la obra se mantiene un arbitraje internacional que, al cerrarse este acuerdo, será retirado.

El acuerdo permite abrir la expectativa de que obras de protección de la central ante la erosión regresiva, fenómeno único en el mundo producido por razones naturales, sean emprendidas por la empresa china.