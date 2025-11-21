Urgente!

¿La gran banca de EE.UU. da espalda a Milei?: Esto dice un reporte sobre el espaldarazo financiero
China está dispuesta a explorar potencial de cooperación industrial con Zambia 
¿Cuándo cae Black Friday y CyberMonday en 2025? 
Bolivia: Paz cierra el Ministerio de Justicia tras escándalo
November 22, 2025

¡Duelo de alto voltaje! Lanús y Atlético Mineiro afinan detalles para la final única de Copa Sudamericana 2025 

El duelo entre el granate y el galo se jugará este sábado, 22 de noviembre a las 15:00 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción.

La Copa Sudamericana 2025 ya tiene todo listo para un cierre electrizante. La gran final se jugará este sábado 22 de noviembre en el Defensores del Chaco, en Asunción, un escenario que se prepara para recibir a Lanús y Atlético Mineiro.

El cambio de sede —originalmente prevista para Santa Cruz de la Sierra, Bolivia— le da un toque extra de expectativa a una final que promete intensidad de principio a fin.

La pelota rodará a las 17:00 (Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay) y a las 15:00 en Ecuador, Colombia y Perú, en un choque que definirá al campeón 2025.

Por un lado llega Lanús, el “Granate”, que ya conoce la sensación de levantar este trofeo cuando fue campeón en 2013.

Del otro lado aparece Atlético Mineiro, potencia brasileña que lo ha ganado casi todo, pero que todavía tiene una deuda pendiente: conquistar la Sudamericana.

Para el “Galo”, esta es la oportunidad ideal para sumar un título internacional que le falta en sus vitrinas.

El ganador no solo se llevará el prestigioso trofeo continental: también asegurará un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y disputará la Recopa Sudamericana 2026 con el ganador entre Palmeiras o Flamengo, premios que elevan aún más el valor de esta final. (D)

