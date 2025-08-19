Quito se alista para vivir la primera edición del mayor evento cafetero: ‘Expo Café de Quito 2025′

El 20 de septiembre, la Plaza Quinde será el escenario de la primera gran feria dedicada al café quiteño.

Quito se prepara para acoger la primera edición de la Expo Café de Quito 2025, un evento que pretende convertirse en el mayor encuentro cafetero de la capital.

La cita será el sábado 20 de septiembre, de 10:00 a 18:00, en la Plaza Quinde, ubicada en las calles Mariscal Foch y Reina Victoria, en pleno corazón de La Mariscal.

El encuentro tiene como eje central posicionar al Café de Quito como símbolo de identidad local y motor de desarrollo económico, al tiempo que busca estrechar lazos comerciales entre caficultores, empresarios y compradores nacionales e internacionales.

Entre las actividades destacan los concursos “Barista Quiteño 2025” y “Taza Quiteña”, junto con la Cata Café de Quito, espacio donde se evidenciarán las cualidades únicas del grano producido en la capital.

Los visitantes también podrán disfrutar de degustaciones, espectáculos artísticos y actividades pensadas para toda la familia.

La feria espera convocar a productores, emprendedores, académicos y empresarios, además del público en general que desee conocer más sobre la cultura cafetera y participar en ruedas de negocios que impulsarán nuevas oportunidades comerciales.

El Municipio de Quito ha destacado que esta iniciativa no solo busca fortalecer la cadena productiva, sino también revitalizar el sector de La Mariscal como un punto de encuentro económico y cultural.

El Café de Quito es el resultado del esfuerzo de comunidades asentadas en la reserva de biósfera del Chocó Andino, una región ubicada a más de 1.300 metros de altura, reconocida por su biodiversidad y por el trabajo de familias que apuestan por la sostenibilidad y el comercio justo. (I)

Confirmado.net-El Universo