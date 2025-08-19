México se afianza como segundo destino turístico en América

Empresarios de turismo, sin embargo, temen que una alerta de viaje emitida por Estados Unidos pueda afectar al sector.

México se consolidó como el segundo destino turístico más visitado del continente americano con 45 millones de llegadas internacionales, un incremento del 7,4% frente al año anterior, informó el lunes (18.08.2025) la Secretaría de Turismo a partir de cifras de ONU Turismo.

El organismo de Naciones Unidas situó a México solo detrás de Estados Unidos, que registró 72,4 millones de visitantes, y por encima de Canadá (19,9 millones) y República Dominicana (8,5 millones).

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que estos resultados confirman la posición estratégica del país y el reconocimiento mundial a su oferta cultural, natural y gastronómica.

«Bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum , impulsamos un turismo que sea motor de prosperidad compartida. El hecho de que México haya recibido 45 millones de turistas internacionales en 2024 confirma que nuestro país es una potencia mundial del turismo», afirmó la funcionaria.

Rodríguez Zamora explicó que el buen desempeño continuó durante el primer semestre de 2025, cuando llegaron 23,4 millones de turistas internacionales, lo que significó un aumento del 7,3 % frente al mismo período de 2024 y superó el total de visitantes que recibió Canadá en todo el año pasado.

Los ingresos por divisas alcanzaron, en ese mismo lapso, los 18.680,8 millones de dólares, un crecimiento del 6,3 % con respecto a 2024 y de 43,1 % frente a 2019.

De acuerdo con datos oficiales, México contabilizó 86,4 millones de visitantes internacionales en 2024, un alza de 15,5 % con respecto a 2023.

Entre ellos, 23,2 millones fueron turistas que ingresaron por vía aérea, con un gasto promedio de 1.167 dólares, es decir, un 3,6 % más que en 2023.

El pasado 12 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México que incluye riesgo de terrorismo en 30 estados de la República, lo que ha generado temor de los empresarios de turismo sobre una posible merma en los ingresos del sector en los próximos meses.

