Portaltic.-Apple lanza la beta de la API de verificación de edad en la App Store y bloqueará ‘apps’ para mayores de 18 años

MADRID 25 Feb. (Portaltic/EP) –

Apple ha actualizado las herramientas de verificación de edad para los desarrolladores en su tienda de aplicaciones App Store, que ahora disponen de la API de rango de edad declarado en versión beta para cumplir sus obligaciones de verificación de edad en regiones como Estados Unidos, además de Brasil, Australia y Singapur, donde bloqueará la descarga de ‘apps’ para mayores de 18 años.

En un momento en el que es inminente la llegada de legislaciones que apuestan por el uso de funciones de verificación de edad para asegurar la protección de los menores ‘online’ y con los dispositivos móviles, la compañía dirigida por Tim Cook anunció en febrero del pasado año una nueva API de rango de edad declarado.

Esta API está diseñada para ofrecer a los desarrolladores una forma segura de solicitar información relativa a la edad a los usuarios. Una opción pensada para ayudar a corroborar si aquellos que quieren utilizar sus aplicaciones son menores y determinar si los contenidos son aptos para su edad.

Se trata de un método seguro porque permite compartir la edad del menor únicamente en caso de que los padres lo hayan consentido previamente y se podrá desactivar en cualquier momento. Además, todo ello se realiza mediante un proceso privado, ya que no se utilizan otros métodos de verificación de edad que requieran el registro de un documento oficial de identidad.

Ahora, Apple ha actualizado las herramientas disponibles para los desarrolladores a la hora de cumplir con sus obligaciones de verificación de edad, poniendo a disposición la API de rango de edad declarado, que ya está disponible en versión beta para pruebas en iOS, iPadOS y macOS.

Esta actualización se ha lanzado para responder a la legislación de determinadas regiones, como es el caso de Estados Unidos, Brasil, Australia y Singapur, entre otros, como ha especificado en un comunicado en su blog para desarrolladores.

Además de todo ello, la tecnológica ha indicado que ha introducido nuevas señales en la API para informar a los desarrolladores de si se aplican requisitos regulatorios relacionados con la edad en determinadas regiones y si, por tanto, los usuarios deben compartir su rango de edad para poder utilizar el servicio.

La API también detallará a los desarrolladores los casos en los que se requiera el permiso de un padre o tutor para realizar actualizaciones importantes en la aplicación, en el caso de un menor.

Por su parte, los desarrolladores podrán utilizar la API para presentar notificaciones de actualizaciones importantes a los adultos mediante la nueva Acción de Actualización Importante, que también se ha lanzado en versión beta. En este caso, los desarrolladores deben de asegurarse de seguir las Pautas de Interfaz Humana para proporcionar a los usuarios «una descripción clara de la actualización».

BLOQUEO DE DESCARGAS DE ‘APPS’ PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Siguiendo esta línea, Apple también ha anunciado que, a partir de ahora, impedirá que los usuarios de regiones concretas como Australia, Brasil y Singapur, descarguen aplicaciones clasificadas para mayores de 18 años, si no han confirmado previamente su mayoría de edad mediante «métodos razonables».

Como ha explicado la tecnológica, la propia App Store realizará esta confirmación de forma automática mediante la API de rango de edad declarado. Sin embargo, ha subrayado que los propios desarrolladores podrían tener obligaciones independientes para confirmar que sus usuarios son mayores de edad, además de las herramientas ofrecidas por la App Store.

Se ha de tener en cuenta que, concretamente para los desarrolladores que distribuyen aplicaciones en Brasil, Apple ha matizado que si sus aplicaciones incluyen cajas de botín serán calificadas automáticamente como aptas para mayores de 18 años.

Estos avances para facilitar la verificación de edad responden a las próximas leyes que entrarán en vigor en países como Estados Unidos, que cuenta con legislaciones como el proyecto de ley SB 2420 aprobado por el Congreso estatal de Texas (Estados Unidos), que obliga a compañías propietarias de tiendas de aplicaciones como Apple o Google a verificar la edad de los usuarios. A ello se le suman otras normas como la Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones de Utah.

A pesar de estos avances en las herramientas de verificación, se ha de tener en cuenta que Apple ha compartido en ocasiones anteriores su contraposición a la tendencia de otorgar la responsabilidad de la verificación de edad de los usuarios exclusivamente a las tiendas de aplicaciones, alegando que, aunque comparten el objetivo de «fortalecer la seguridad infantil en línea», les preocupa que las exigencias de estas leyes «amenacen la privacidad de todos los usuarios».

Con información de Europa Press