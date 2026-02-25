Urgente!

Portaltic.-Apple lanza la beta de la API de verificación de edad en la App Store y bloqueará ‘apps’ para mayores de 18 años
February 25, 2026

China y Alemania aprovecharán más oportunidades en materia de cooperación económica y comercial 

  febrero 25, 2026
BEIJING, Este año marca el inicio del XV plan quinquenal de China, por lo que la cooperación económica y comercial entre China y Alemania permitirá aprovechar más oportunidades en los próximos cinco años, afirmó hoy miércoles el primer ministro chino, Li Qiang.

China está dispuesta a colaborar con Alemania para usufructuar al máximo los mecanismos de diálogo, incluyendo las consultas gubernamentales, reforzar la armonización de las estrategias de desarrollo y la comunicación política, y ampliar y mejorar los lazos comerciales entre ambos países, expresó Li durante las conversaciones que mantuvo con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Beijing.

Li hizo un llamamiento a ambas partes para que revitalicen la cooperación tradicional en sectores como el automotor y el químico, amplíen la cooperación en campos emergentes como la inteligencia artificial y los productos biofarmacéuticos, y cultiven más motores de crecimiento para la economía.

China importará más productos de alta calidad de Alemania y animará y apoyará a las empresas chinas a invertir en el país europeo, señaló Li, expresando su esperanza de que Alemania proporcione un entorno empresarial justo, estable y predecible.

Tras las conversaciones, ambos líderes presenciaron la firma de documentos de cooperación en ámbitos como transición ecológica, aduanas, deportes y medios de comunicación.

Confirmado.net – Xinhua

