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March 29, 2026

Papa León XIV denuncia el «conflicto atroz» en Medio Oriente

  • marzo 29, 2026
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El papa León XIV lamentó la guerra de Israel y Estados Unidos contra el régimen islámico de Irán y llamó a orar por la comunidad cristiana, tras el rezo del ángelus pronunciado al final de la misa del Domingo de Ramos.

«Al inicio de la Semana Santa estamos más que nunca cerca con la oración a los cristianos del Medio Oriente, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y en muchos casos no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos», expresó el sumo pontífice.

El líder del Vaticano también pidió no olvidar «a quienes hoy participan de manera real en su sufrimiento. Su prueba interpela la conciencia de todos».

El Patriarcado Latino de Jerusalén denunció este domingo que la policía israelí impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro, «por primera vez desde hace siglos», afirmó el Patriarcado Latino.

Mas información en Deutsche Welle

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