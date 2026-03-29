China.- Se celebra Festival Sama en Guizhou

Residentes asisten al evento de celebración del Festival Sama, en la aldea dong de Sanbao, en el distrito de Rongjiang, en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 28 de marzo de 2026. Sama era el nombre de una heroína de la antigua sociedad matriarcal del pueblo dong. El Festival Sama, incluido en la lista del patrimonio cultural inmaterial nacional en 2006, se celebra para conmemorar a su antepasada.

Imagen tomada con un dron de residentes asistiendo al evento de celebración del Festival Sama, en la aldea dong de Sanbao, en el distrito de Rongjiang, en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 28 de marzo de 2026.

Sama era el nombre de una heroína de la antigua sociedad matriarcal del pueblo dong. El Festival Sama, incluido en la lista del patrimonio cultural inmaterial nacional en 2006, se celebra para conmemorar a su antepasada. (Xinhua/Wei Guijin)g. El Festival Sama, incluido en la lista del patrimonio cultural inmaterial nacional en 2006, se celebra para conmemorar a su antepasada. (Xinhua/Li Changhua)

Texto e imágenes AGENCIA XINHUA