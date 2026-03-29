La Comisión Nacional Anticorrupción califica al CNE de operador político tras adelantar las elecciones seccionales

Según el organismo civil, el máximo ente del sufragio estaría manipulando los tiempos electorales con el fin de crear escenarios de participación excluyentes.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) de Ecuador acusa al Consejo Nacional Electoral (CNE) de haber abandonado su neutralidad técnica para convertirse en un operador político, tras adelantar las elecciones seccionales a noviembre de 2025.

Según el organismo civil, el máximo ente del sufragio estaría manipulando los tiempos electorales y “judicializando” a diversos actores políticos con el fin de crear escenarios de participación excluyentes que afectan directamente la estabilidad del sistema democrático en el país.

Actualmente, el CNE lleva a cabo un proceso para cancelar como movimientos políticos a Unidad Popular y Construye, mientras que el movimiento Revolución Ciudadana se encuentra suspendido por nueve meses por la investigación que lleva a cabo la Fiscalía llamado caso Caja Chica.

El comunicado de la CNA enfatiza que la actual gestión de los consejeros se desarrolla bajo una «arbitraria autoprórroga», situación que, a juicio de la organización, debilita la institucionalidad al someter los procesos a intereses políticos y mediáticos.

Los consejeros debían terminar sus funciones en noviembre de 2024, pero han sido prorrogados porque no avanza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CNE) el concurso para reemplazarlos.

Para la Comisión, estas acciones restringen la diversidad doctrinaria e ideológica y bloquean el debate plural necesario para enfrentar la crisis nacional, lo cual representaría un retroceso que favorece el autoritarismo en la región.

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