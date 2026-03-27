Noboa condecora a exjefa de deportaciones masivas en EE.UU.

El mandatario de Ecuador otorgó la medalla al mérito a Kristi Noem, convertida ahora en coordinadora del «Escudo de las Américas”.

El presidente de Ecuador , Daniel Noboa , condecoró este miércoles (25.03.2026) en Quito a Kristi Noem, la polémica ex secretaría de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump , a la que otorgó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, el segundo de mayor importancia dentro de esta distinción.

Noboa entregó la distinción a Noem en una ceremonia desarrollada en el Palacio de Carondelet, la sede de la Presidencia ecuatoriana, a la que llegó la estadounidense en calidad de enviada especial del ‘Escudo de las Américas’, la alianza de Trump con gobiernos de derecha de Latinoamérica para combatir al crimen organizado.

Noem recibió la condecoración en una visita que no fue anunciada por el Gobierno, que no convocó a medios de comunicación de manera abierta para esta ceremonia.

Noboa condecoró a la enviada de Donald Trump por «su liderazgo» en seguridad. «Ecuador valora profundamente el trabajo y el compromiso de su país en la lucha contra el crimen organizado», dijo el gobernante ecuatoriano durante el evento en la sede presidencial en Quito.

Ecuador completa dos semanas de operaciones antinarco con bombardeos y estrictos toques de queda nocturnos en cuatro provincias costeras con apoyo de Estados Unidos.

Símbolo de las agresivas redadas migratorias

Noem como secretaria de Seguridad Nacional estuvo alguna vez al escrutinio público en los últimos meses por las agresivas redadas migratorias de sus agentes que o una campaña polémica publicitaria que presuntamente concedió a dedo.

Además de ser uno de los rostros más visibles de las agresivas redadas migratorias, su gestión fue muy polémica ya que calificó, sin pruebas, de «terrorista doméstico» a Alex Pretti, uno de los dos estadounidenses asesinados por agentes de su departamento en las operaciones realizadas en Mineápolis en enero.

Este miércoles, dos senadores demócratas de alto rango catalogaron de «despilfarro» los gastos de la campaña publicitaria migratoria de 220 millones de dólares de la exsecretaria de Seguridad.

Los senadores Peter Welch, miembro del Comité Judicial, y Richard Blumenthal, miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones, dieron a conocer detalles del subcontrato otorgado a la empresa The Strategy Group Company, que ejecutó parte de la promoción de la estrategia de deportaciones de Trump protagonizada por Noem.

Contratos sin apuesta

En concreto, los demócratas solicitaron información sobre los contratos de los anuncios en los que apareció la exsecretaria montando a caballo en el Monte Rushmore, que fueron adjudicados fuera del proceso de licitación competitiva para adjudicar contratos directos.

Safe America Media recibió un contrato sin licitación por valor de 143 millones de dólares por parte del Departamento de Seguridad Nacional en febrero de 2025, con el fin de producir y difundir campañas publicitarias para dicha agencia.

La empresa, con la que Noem y sus asesores principales —incluidos Corey Lewandowski y Tricia McLaughlin— tenían vínculos directos, se constituyó tan solo siete días antes de recibir la adjudicación y está registrada en el domicilio particular de un veterano operador político.

Confirmado.net – DW