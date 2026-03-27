China compartirá 10 importantes instalaciones científicas con la comunidad académica internacional en 2026 

BEIJING, China ofrecerá este año a investigadores de todo el mundo acceso a diez de sus principales instalaciones de investigación científica, según se anunció durante la ceremonia de apertura de la Conferencia Anual del Foro Zhongguancun 2026 (Foro ZGC), celebrada el miércoles en Beijing.

China permitirá en 2026 el acceso global a importantes infraestructuras científicas como FAST y el tokamak experimental, fortaleciendo la cooperación internacional y el desarrollo tecnológico. Foto: Internet-Xinhua

El listado incluye algunas de las plataformas de investigación científica más avanzadas del país, entre las que se encuentran el radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros (FAST, siglas en inglés), situado en la provincia de Guizhou, en el suroeste; la Infraestructura de Investigación y Simulación del Entorno Espacial, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste, y el Tokamak Superconductor Avanzado Experimental, localizado en la provincia oriental de Anhui.

De acuerdo con la fuente, esta medida tiene por objeto impulsar aún más el Plan de Acción para la Cooperación Internacional en Ciencia Abierta, un proyecto iniciado por China y sus socios internacionales en 2025 con el fin de fomentar un entorno mundial abierto, justo, equitativo y no discriminatorio para el desarrollo científico y tecnológico.

China está impulsando sus innovaciones tecnológicas a través de una cooperación internacional de alto nivel.

El esquema del XV Plan Quinquenal (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional, publicado a principios de este mes, propone fomentar un ecosistema abierto e innovador con competitividad global, así como apoyar los esfuerzos conjuntos de científicos de todo el mundo para abordar retos científicos fundamentales y de vanguardia.

Confirmado.net – Xinhua