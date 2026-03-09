Mojtabá Jameneí es elegido nuevo líder supremo de Irán: ¿Qué se sabe de él?

El segundo hijo del anterior líder supremo empezó a forjar sus relaciones políticas en la década de 1980, cuando participaba en la guerra entre Irán e Irak.

Seyed Mojtabá Jameneí, el segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, quien fue asesinado en el primer día de los masivos bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Teherán, se ha convertido en el nuevo líder supremo del país.

Mojatabá Jameneí, de 56 años, tendrá la última palabra en todos los asuntos de Estado y desempeñará la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, a los que su padre otorgó más poder durante sus casi 47 años de mandato.

¿Quién es?

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en Mashhad, una ciudad de gran importancia religiosa en el noreste de Irán, Jameneí estudió teología desde su adolescencia y en 1999 continuó sus estudios para convertirse en clérigo.

Sus relaciones políticas comenzaron a formarse durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, cuando sirvió en un batallón donde entabló relaciones duraderas con figuras que luego ascendieron a altos cargos en el aparato de seguridad iraní. Parece tener fuertes vínculos con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y con la milicia Basij.

Asimismo, mantuvo comunicación constante con los comandantes militares y los líderes del Frente de Resistencia, en particular con Hassan Nasrallah, el máximo líder de Hezbolá, y Qassem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds, la unidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ambos fueron asesinados por EE.UU. e Israel.

El nuevo líder supremo de Irán es viudo y tiene tres hijos. En 2019 fue sancionado por EE.UU. tras ser acusado de promover, según se dijo textualmente, «las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos de su padre”.

Confirmado.net – RT