WUHAN, En lugar de tomar un tren de alta velocidad o un avión, Wu Yang planea conducir a casa este año, llevando su recién comprado vehículo de nueva energía (VNE) al corazón mismo de la gran migración anual de la Fiesta de la Primavera en China.

En 2026, la festividad, también conocida como el Año Nuevo Chino, se celebra el 17 de febrero. Durante décadas, regresar al hogar y tiempo con la familia ha sido la característica que define a esta celebración y da pie a una temporada alta viajera de 40 días, en la que pasar cientos de millones de trabajadores residentes en lugares distintos a aquellos donde nacieron, se desplazan por carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

Las autoridades anticipan un récord de 9.500 millones de viajes interregionales este año. Para Wu, el recorrido se extiende por más de 1.200 kilómetros, desde Shanghai, en el este del país, hasta su pueblo natal, en la provincia central de Hubei.

Cubrir el trayecto le cuesta un poco más de 1.000 yuanes (unos 144 dólares) al usar un automóvil eléctrico, con lo cual ahorra al menos 1.300 yuanes en comparación con la compra de boletos de tren para una familia de cuatro personas.

Pero el cálculo no se limita al presupuesto. Wu planea llenar el maletero con regalos y equipaje que serán demasiado engorrosos para llevar en el transporte público, mientras que una nevera portátil para el auto y la pantalla de este proporcionarán refrigeradores y entretenimiento, con lo cual, la familia podrá hacer una fiesta de karaoke a mitad del camino.

«Conducir a casa significa viajar a nuestro propio ritmo y tener más tiempo para que la familia esté junta», comentó.

Un viaje así solía verso empañado por la ansiedad. Wu recuerda la preocupación por el agotamiento de la batería, la posibilidad de quedarse varado y unas vacaciones detenidas cuando apenas se encontraba en la mitad del recorrido hacia su destino final.

Hoy, con la mejora de la tecnología de los VNE y la rápida expansión de la infraestructura de carga en China, estas inquietudes han pasado a un segundo plano, señaló. Su automóvil eléctrico puede transitar hasta 600 kilómetros con una carga completa, si bien ha planificado con antelación cinco paradas para recargar la batería cuando se agote hasta alrededor del 30 por ciento.

Como Wu, una cantidad cada vez mayor de propietarios de VNE está optando por conducir a casa durante el período de la Fiesta de la Primavera.

El Ministerio de Transporte estima que en esta temporada viajera de 2026, el número total de recorridos realizados de tal modo alcanzará un récord histórico de 380 millones.

En China se está produciendo una rápida transición hacia la movilidad eléctrica. Según datos oficiales, al final del año pasado la flota de VNE del país había alcanzado los 43,97 millones de unidades.

Solo en 2025, se registraron aproximadamente 13 millones de ellos,lo que representó casi la mitad de todos los nuevos registros de automóviles a nivel nacional.

Este notable aumento en la adopción de VNE, especialmente para el transporte de larga distancia, se ha visto impulsado por el veloz avance de sus tecnologías.

De acuerdo con el Ministerio de Industria y Tecnología Informática, en los últimos cinco años, la autonomía promedio de los automóviles eléctricos de pasajeros fabricados en China se ha elevado a casi 500 kilómetros, mientras que su velocidad de carga promedio se ha mejorado más de tres veces.

Por su parte, Xiaogan Huagong Gaoli Electronics Co., Ltd. ha ejemplificado cómo el actual auge tecnológico ha ayudado a resolver otro dolor de cabeza para los conductores de VNE durante los desplazamientos invernales: la calefacción.

La empresa, con sede en Hubei, produce calentadores PTC que pueden subir su temperatura rápidamente y proteger las baterías ante la pérdida de rendimiento en climas fríos. Han sido instalados en decenas de millones de VNE en todo el país y representan casi el 70 por ciento del mercado nacional.

«Los automóviles de gasolina tradicionales dependen del calor generado por el motor para calentar el habitáculo, pero los VNE no cuentan con esa fuente.

Por eso, desarrollamos calentadores eléctricos adecuados para VNE», explicó Ren Qianqian, gerente general asistente de la firma.

Para quienes manejan en largas distancias, otra garantía proviene de la rápida expansión de la red nacional de estaciones de carga y cambio de baterías.

Hasta diciembre de 2025, las instalaciones de carga sobrepasaban los 20 millones de unidades y se habían dispuesto estaciones de carga en más del 98 por ciento de las áreas de servicio de China.

Además, 19 regiones provinciales han logrado tener una cobertura de esta infraestructura en todas sus localidades a nivel de poblado.

Este crecimiento se ha convertido en la red de carga más grande del mundo, con la capacidad de satisfacer las necesidades de más de 40 millones de VNE.

Con el fin de garantizar aún más servicios confiables durante la migración de la Fiesta de la Primavera, el Ministerio de Transporte anunció que se había compilado una lista de áreas de servicio con alto tráfico a lo largo de las autopistas.

Para cada área, se está implementando un plan específico, que incluye la ampliación de los espacios de carga y la adición de estaciones de carga rápida de alta potencia.

La expansión de las instalaciones hacia las zonas rurales, a las que es relativamente difícil llegar por tren o en avión, no solo explica el creciente número de conductores de VNE que toman parte en la oleada de viajes del período vacacional de nueve días por la Fiesta de la Primavera, sino que también impulsa al auge turístico en torno a esta temporada festiva.

«La carga ya no es realmente una preocupación, incluso en las zonas rurales», dijo Li Lei, un visitante de la provincia central de Henan,quien condujo a la ciudad de Shiyan en Hubei antes de las vacaciones de la festividad.

«Se pueden encontrar estaciones de carga en casi todas partes, algunas cerca de atracciones turísticas y otras ubicadas fuera de los hoteles. Es muy conveniente», afirmó Li.

Confirmado.net – Xinhua