Leonidas Iza, nuevo presidente de la Ecuarunari, indicó que esperan coordinar acciones con otros grupos para que no sean iniciativas dispersas.

Bajo la conducción de su nuevo presidente, Leonidas Iza, la Ecuarunari impulsará un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa.

Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, fue elegido coordinador de la Ecuarunari hace pocas semanas.

Así lo indicó Iza la mañana de este lunes, 9 de febrero, en una entrevista para el espacio A primera hora.

El dirigente, que se posesionará en este mes, indicó que empezar el proceso de revocatoria contra Noboa fue una de las decisiones del congreso de la Ecuarunari en el que fue elegido, desarrollado hace dos semanas.

La Ecuarunari es la filial de la Sierra de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la cual Iza también fue presidente.

Hace unos pocos días, el nuevo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), Guido Perugachi, también anunció que buscarán revocarle el mandato a Noboa.

Iza declaró que la decisión de la Ecuarunari, en principio, es comenzar “(su) propio proceso”, pero “es importante coordinar (con otros grupos) para que no sean iniciativas aisladas, dispersas”.

Agregó que luego de su posesión en la directiva empezarán a trabajar en la parte logística del proceso.

La revocatoria de mandato en Ecuador es un mecanismo de democracia directa y control social, establecido en la Constitución de 2008, que permite a los ciudadanos destituir a autoridades de elección popular antes de que finalice su periodo, cuando se ha perdido la confianza o por incumplimiento de funciones.

Los ciudadanos deben solicitarla ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras cumplir el primer año y antes del último año de gestión de la autoridad, señala la normativa vigente. (I)

