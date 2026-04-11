Más exportaciones, menos producción: Alemania sigue sin recuperarse

El ansiado repunte de Alemania después de tres años de escasa actividad económica no acaba de arrancar, pese al rayo de esperanza que mostraron las exportaciones en febrero.

La situación sigue siendo difícil para la mayor economía de Europa, ya que aún no se ha superado de la crisis del precio del petróleo provocada por la guerra con Irán y la producción industrial sufrió un retroceso en febrero.

ARCHIVO – Contenedores con mercancÌas en el puerto del Neckar, cerca de Stuttgart. Foto: Bernd Weiﬂbrod/dpa

La evolución económica futura depende «de manera decisiva de la evolución de la situación de conflicto en Oriente Medio», resume el Ministerio de Economía. La Asociación de Comercio Exterior (BGA) prevé que las consecuencias económicas del conflicto iniciado el 28 de febrero todavía seguirán siendo perceptibles durante bastante tiempo.

«No debemos engañarnos: esto no es un cambio de tendencia, sino, en el mejor de los casos, un respiro», dijo el presidente de la BGA, Dirk Jandura.

Según él, las cifras positivas de febrero tampoco deben «ocultar el hecho de que el comercio exterior alemán se asienta sobre una base cada vez más frágil, y eso ya antes de la reciente escalada geopolítica en Irán».

Buenas noticias para los exportadores

Las exportaciones alemanas aumentaron en febrero un 3,6 % con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 135.200 millones de euros (157.600 millones de dólares), informó hoy la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

La cifra también supone una subida en comparación con el mismo mes del año anterior, en este caso del 2,9 %, según la entidad.

Sin embargo, mientras que aumentaron los negocios con los países socios de la Unión Europea (UE), ajustados por efectos de calendario y estacionales, se produjeron retrocesos tanto en el mercado estadounidense, de especial importancia, como en el comercio con China.

Aunque en febrero la mayor parte de las exportaciones alemanas se dirigieron a Estados Unidos, su valor, de 12.200 millones de euros (14.240 millones de dólares), fue un 7,5 % inferior al de enero de 2026 y hasta un 13,3 % menor que en el mismo mes del año anterior.

«Si las exportaciones al principal país comprador de productos alemanes están en descenso, esto no es, en cualquier caso, una buena señal», comentó el economista jefe del VP Bank de Liechtenstein, Thomas Gitzel. En general, añadió, el comercio exterior no ha aportado hasta ahora «ningún impulso significativo».

Dado que en febrero también aumentaron las importaciones a Alemania —en el plazo de un mes se registró un incremento del 4,7 %, hasta los 115.400 millones de euros—, el superávit comercial se redujo ligeramente en comparación con enero.

Malos datos para la industria

A su vez, la producción industrial descendió en febrero, contrariamente a lo esperado, y por otro lado, es probable que el fuerte aumento de los precios de la energía en marzo haya frenado el consumo privado, por lo que los economistas prevén que el producto interior bruto (PIB) se haya estancado en el primer trimestre.

La producción de la industria alemana cayó de forma inesperada un 0,3 % en febrero en comparación con el mes anterior, cuando los analistas habían previsto, en promedio, una recuperación del 0,7 %. Respecto a febrero de 2025, la producción industrial se estancó, según Destatis.

Al menos, la Oficina de Estadística corrigió al alza el dato de enero, que en lugar de una caída del 0,5 % como se había adelantado, se mantuvo estancado. Respecto a enero de 2025, la producción cayó un 0,9 %.

Según Volker Treier, director de Comercio Exterior de la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), la producción ya se había estancado antes de la guerra de Irán en los bajos niveles del año anterior debido a la elevada presión de los costes.

Treier descartó por el momento un cambio de tendencia: «La crisis de los precios de la energía supone una hipoteca para la coyuntura industrial en Alemania».

A pesar de la nueva crisis, una clara mayoría de los exportadores alemanes prevé un crecimiento continuado. Según una encuesta de la aseguradora de crédito Allianz Trade, en la que participaron unas 6.000 empresas de todo el mundo en dos oleadas en febrero y marzo, el 83 % de las firmas encuestadas en Alemania espera un aumento de la facturación por exportaciones para el año en curso.

En el conjunto de 2025, las exportaciones alemanas volvieron a crecer ligeramente por primera vez en dos años, a pesar de la disputa arancelaria con el Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump. Para 2026, BGA prevé hasta ahora un aumento del 0,6 %.

Con información de AGENCIA DPA