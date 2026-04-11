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April 11, 2026

China lanzará sonda lunar Chang’e-7 en segunda mitad de 2026

  • abril 11, 2026
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La Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anunció que el lanzamiento de la sonda lunar china Chang’e-7 está previsto para la segunda mitad de 2026.

   La sonda lunar Chang’e-7 ha sido transportada al Sitio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia insular de Hainan, en el sur del país, y se realizarán pruebas previas al lanzamiento según lo programado, de acuerdo con la agencia.

   Actualmente, las instalaciones en el lugar del lanzamiento se encuentran en buenas condiciones y todos los trabajos preparativos están avanzando según lo planeado, añadió la misma fuente.

   La misión Chang’e-7 tiene como objetivo lograr avances en tecnologías clave en la superficie lunar, como aterrizaje suave de alta precisión, locomoción con patas, saltos y exploración de cráteres sombreados de manera permanente.

   Adoptará un enfoque de detección integral, que implica orbitar, aterrizar, desplazarse y saltar, para llevar a cabo estudios ambientales y de recursos del polo sur lunar.

   La cooperación internacional también se incluirá en la misión.

   La agencia explicó que China integrará profundamente sus recursos y capacidades en sus actuales aterrizajes lunares tripulados y programas de exploración lunar no tripulado, para mejorar la eficacia integral de las exploraciones lunares del país. 

Con información de la AGENCIA XINHUA

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