¿Juego de niños?: Padres demandan a Roblox y Discord por el suicidio de su hijo 

La familia acusa a las plataformas de negligencia por no prevenir el acoso en línea.

Un matrimonio en EE.UU. presentó una demanda contra las compañías Roblox y Discord, a las que responsabiliza por el suicidio de su hijo Ethan, de 15 años. El caso, revelado por The New York Times, sostiene que las empresas fallaron en proteger al adolescente frente a un acosador que lo contactó en el popular videojuego y luego lo hostigó a través de la aplicación de mensajería.

Según la denuncia, el joven —diagnosticado con autismo— jugaba en Roblox desde los siete años, donde conoció a un usuario que se hizo pasar por un niño llamado Nate. Este juego en línea reproduce un metaverso de múltiples actividades, donde los jugadores interactúan con un avatar y pueden comunicarse entre ellos por mensaje y por voz.

Con engaños, este adulto, que en realidad se llamaba Timothy, lo convenció a Ethan de desactivar los controles parentales y trasladó las conversaciones a Discord. Allí comenzó a exigirle imágenes explícitas y lo amenazó con difundir información sensible si no obedecía. La presión derivó en un grave deterioro emocional y, finalmente, en su muerte por suicidio en 2024.

La Policía de Florida detectó luego que el supuesto menor con el que Ethan entabló amistad ya había sido arrestado en 2021 con cargos de posesión de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores.

Los padres de Ethan acusan a las plataformas de negligencia, fraude y encubrimiento. Alegan que ambas compañías no adoptaron medidas básicas de seguridad, como sistemas efectivos de verificación de edad o mecanismos que impidieran que adultos se hicieran pasar por menores. También cuestionan la falta de monitoreo sobre interacciones riesgosas, que podría haber evitado el desenlace.

Un portavoz de Roblox declaró que la empresa está «profundamente entristecida por esta pérdida trágica e inimaginable», y aseguró que la compañía ya trabaja en mejorar las herramientas de seguridad y moderación para proteger a los usuarios más jóvenes.

Discord, por su parte, señaló que está «profundamente comprometido con la seguridad» y que utilizan «tecnología avanzada y equipos de seguridad capacitados para encontrar y eliminar de manera proactiva» el contenido que viola sus políticas.

Confirmado.net – RT