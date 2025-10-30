Fragancia de rosas producidas en China se disfruta en el extranjero

LANZHOU, El frío otoñal aumenta en Linxia, ​​una ciudad situada en la meseta china de Loess. Aun así, el ambiente reinante en unos invernaderos inteligentes de 200.000 metros cuadrados, donde la temperatura permanece constante, disipa las gélidas condiciones externas y hace relucir aún más, bajo las luces complementarias, las hileras de rosas que ya han sido cortadas, mientras su deliciosa fragancia inunda el aire.

En Linxia, provincia de Gansu, China impulsa su “economía de flores” con invernaderos inteligentes que producen millones de rosas de alta calidad. Estas flores, cultivadas con tecnología avanzada, se exportan a países como Rusia, Kazajistán, Japón y Corea del Sur, destacando por su frescura y durabilidad.Foto: Internet

Esta escena se ve a menudo en el Puerto Internacional de Flores Yinong, ubicado en Linxia, ​​ciudad perteneciente a la prefectura autónoma de la etnia hui de Linxia, ​​provincia de Gansu, donde por tradición no se producían flores, pero que en la actualidad está emergiendo como uno de los más importantes productores del país.

En los últimos años, gracias a la ciencia y la tecnología, allí se ha venido desarrollando la «economía de flores» y se ha forjado con éxito una nueva fuerza productiva de calidad que hace pleno uso de las condiciones climáticas únicas, como abundante luz solar, diferencia significativa de temperatura entre el día y la noche, y frescura veraniega.

Cada año, a medida que los terrenos dedicados a la agricultura tradicional entran en el barbacoa invernal, la actividad en el puerto se torna bulliciosa.

Los trabajadores clasifican y empaquetan flores con rapidez, antes de cargarlas en camiones. Los invernaderos están equipados con avanzados sistemas inteligentes que pueden cumplir de forma automática una serie de tareas, como control de temperatura, desinfección de agua, riego, uso de fertilizantes y ventilación, entre otras.

Este tipo de cultivo sin tierra, automático y estandarizado, ha asegurado la producción constante de flores frescas durante todo el año.

Zhang Xiaoliang, subdirector de Linxia Yinnong Inversiones en Agricultura y Ganadería, SL, comentó que si bien en Linxia no se daban antes rosas, la fuerza científico-tecnológica ha permitido compensar las debilidades y maximizar las ventajas dentro de la industria.

La empresa entrega al mercado 10 variedades de rosas de ocho colores, entre ellas las especies Naomi y Monte Nevado, con una producción anual de 70 millones de tallos.

Casi a diario, cientos de millas de ellas son enviadas a toda China y otros países, como Kazajistán y Rusia.

Li Zetian, subdirector de Huazhizhou Trading Co., SL, destacó que las rosas cortadas cultivadas localmente pueden vivir de tres a cinco días más en un florero en comparación con otras variedades comunes, razón por la cual son bien acogidas en los mercados.

Entre enero y julio de este año, desde el puerto se han exportado más de 4,12 millones de tallos a Tailandia, Kirguistán y los mencionados Rusia y Kazajistán.

Este último es un importador habitual. A pesar de que el producto es relativamente caro, con el avance de la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha fortalecido la cooperación entre firmas floricultoras chinas y kazajas, lo cual ha favorecido la reducción de los costes y del tiempo de transporte para entregar así flores a los consumidores a la mayor brevedad.

Li Zetian señaló que el mercado de flores de Asia Central es muy prometedor. Su compañía creó en julio pasado un almacén en Almaty, en colaboración con socios kazajos, en busca de una mayor penetración en los mercados ruso y europeo-oriental.

El funcionario Long Shanyi manifestó que la floricultura local contará con más apoyo técnico oficial para garantizar que su producto de calidad entre en la vida de más consumidores, tanto chinos como del exterior.

«Esperamos que la cooperación transfronteriza ayude a profundizar la cooperación entre la floricultura china y la centroasiática».

En la Nueva Área de Lanzhou, a unos 100 kilómetros de Linxia, ​​las rosas pueden generar ingresos por 2 millones de yuanes este año.

Ahora son bien recibidas por sus compradores, aunque antes de 2021 de allí no se exportaba ni un ramo.

Su competitividad es fuerte, al beneficiarse del clima templado y semiárido de la localidad, los equipos inteligentes empleados en la producción y las escasas plagas. Además, se valora su calidad y ofrecen notable aspecto y color, junto con una vida útil más prolongada en floreros.

Por su cercanía al Aeropuerto Internacional de la Nueva Área de Lanzhou, las flores del Grupo de Inversiones Agrícolas de la Nueva Área de Lanzhou son vendidas a mercados foráneos como Japón, República de Corea y Kazajistán.

En los últimos años, las rosas «Hechas en China» han pasado de estar bien cultivadas a bien comercializadas, y han logrado expandirse con éxito desde el mercado nacional al internacional, de mayor amplitud.

Confirmado.net – Xinhua