Fabricantes chinos de automóviles aceleran su presencia en el mercado latinoamericano de nuevas energías 

GUANGZHOU, La cooperación económica y comercial entre China y América Latina avanza hacia una diversificación del comercio y las estructuras de inversión, y en este contexto, la industria de vehículos de nueva energía se posiciona como un pilar fundamental para la expansión de la asociación bilateral.

Empresas como XPeng, GAC y BYD impulsan su presencia en América Latina, fortaleciendo el mercado de vehículos de nueva energía y la transición hacia una movilidad sostenible.Foto: Internet-Xinhua

Gracias a su cadena industrial integral, sus productos confiables y la continua innovación tecnológica, los vehículos chinos de ese tipo han ido ganando terreno en el mercado latinoamericano, donde inyectan un fuerte impulso a la transición verde y baja en emisiones de carbono.

A finales de marzo, el fabricante XPeng presentó oficialmente su «Estrategia de tres años para liderar la movilidad inteligente en América Latina», y fijó el objetivo de lograr una cobertura total en el mercado de la región para 2028.

Con este propósito, anunció igualmente su entrada en México. Según el plan, la compañía desplegará su presencia en tres fases.

En 2026, se enfocará en mercados clave como el mexicano, además de Brasil y Colombia. En 2027, mientras afianza su posición en Chile y Argentina, introducirá una gama de modelos de batería pura y autonomía extendida.

En 2028, alcanzará la totalidad en su cobertura regional. XPeng ya ha concretado alianzas estrechas con tres distribuidoras mexicanas de primer nivel, gracias a las cuales puede construir redes de ventas y servicios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Tras la apertura de las primeras tiendas el 6 de abril, se proyecta una futura expansión a más lugares.

Para garantizar la experiencia posventa, el fabricante habilitó un centro de repuestos en un núcleo logístico clave de la región, de 1.000 metros cuadrados y con más de 2.000 tipos de piezas, que permite entregas en tres días en zonas centrales, y en cinco en áreas remotas.

«México es un mercado estratégico para XPeng en América Latina y el mundo. Estamos comprometidos con ofrecer excelentes productos y servicios sin preocupaciones, así como una red integral de ventas y posventa», señaló Alex Tang, gerente general del centro de desarrollo y servicios internacionales de la compañía.

En febrero de este año, la filial mexicana de la firma automotriz GAC se incorporó a la Electro Movilidad Asociación (EMA), organización que reúne a los principales actores del ecosistema de la electromovilidad en México, en lo que significó un paso clave en su estrategia global de vehículos de nueva energía.

A través de AION, su marca cien por ciento eléctrica, GAC México impulsará este sector en el país. «La adhesión de GAC México a la EMA consolida nuestra posición y acelera la industria de la movilidad eléctrica en México.

La EMA es un socio fundamental para promover juntos el cambio en la movilidad del futuro», afirmó Rafe Huang, presidente de GAC México.

El ritmo de crecimiento de los fabricantes chinos en América Latina se acelera. Además de XPeng y GAC, otros como Great Wall Motors, SAIC y BYD han ingresado al mercado regional en los últimos dos años.

Al establecer fábricas y centros de investigación y desarrollo, han profundizado su presencia local. La continua apuesta de estas compañías no solo aporta productos y servicios de alta calidad a la región, sino que también eleva la cooperación económica y comercial chino-latinoamericana, para escribir un nuevo capítulo de colaboración verde y beneficios mutuos.

Confirmado.net – Xinhua