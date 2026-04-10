China y Taiwan estarán unidos, afirma Xi a la líder opositora taiwanesa

El presidente chino, Xi Jinping, le dijo a Cheng Li-wun, líderesa del partido opositor de Taiwan, que está «plenamente convencido» de que en el futuro los pueblos chino y taiwanés estarán unidos.

Cheng, la primera presidenta del Partido Kuomintang (KMT) que visita China continental en los últimos 10 años, abogó ante su anfitrión en Pekín por unas relaciones más tranquilas para «evitar una guerra».



Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China se reúne con una delegación del partido Kuomintang Chino encabezada por su presidenta, Cheng Li-wun, en Beijing, la capital de China, el 10 de abril de 2026. (Xinhua/Xie Huanchi)

«Es parte inevitable de la historia»

China considera a la isla de régimen democrático como parte de su territorio e incluso no descarta recurrir a la fuerza para retomarla.

Pekín intensificó su presión militar y diplomática sobre Taiwan desde 2016, cuando llegó al poder el Partido Democrático Progresista (PDP), que considera la isla como una nación soberana.

«La tendencia general de que los compatriotas de ambos lados del estrecho se acerquen, se unan y se unan, no cambiará. Es una parte inevitable de la historia. Estoy plenamente convencido de ello», le dijo Xi a la dirigente taiwanesa en su inédito encuentro.

«Ambas partes deberían superar la confrontación política (…) y buscar una solución sistémica para prevenir y evitar una guerra, de modo que el estrecho de Taiwán pueda convertirse en un modelo de resolución pacífica de conflictos en el mundo», le aseguró, en cambio, la política.

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