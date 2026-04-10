Embalse de Mazar no está en niveles críticos, afirma el presidente Daniel Noboa

El primer mandatario en una entrevista radial en Manabí manifestó que nunca darán crédito a su Gobierno de que, por su gestión, en abril no habrá apagones.

El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó que el embalse de Mazar no está en niveles críticos y que este jueves se ubica en 2.137 metros. Ratificó que no habrá apagones en abril.

Dijo que si se hace una comparación con lo que sucedía en abril hace dos años, el embalse siempre estaba por debajo de los 2.125 metros.

En una entrevista para Radio Farra en Manabí este jueves, 9 de abril, explicó que el embalse de Mazar es importante porque baja en escalera en todo el complejo Paute. Aparte indicó que el caudal de Coca Codo Sinclair está alto.

Cuestionó que nunca dan crédito al Gobierno por terminar la construcción de Toachi Pilatón, en donde se aporta con más de 200 MW adicionales. Asimismo, se mejoró y se hizo mantenimiento en Daule-Peripa, que son otros 200 MW.

Manifestó que se añadieron con el parque termoeléctrico en Esmeraldas, en Quevedo y próximamente en Pascuales 400 MW adicionales, que se han entregado. En la parte eólica se están generando de manera sostenida más de 60 MW.

Noboa aseguró que todo eso se ha hecho porque no se ha comido el embalse como en los años anteriores. “(Por eso) podemos pasar estos periodos de tres, cuatro semanas de sequía antes de que se recuperen las lluvias, que usualmente se recuperan desde la tercera semana de abril”, subrayó el mandatario, tras afirmar que por estas acciones la oposición está histérica.

Señaló que lamentablemente van a decepcionar a los “sufridores”, porque habrá suficiente energía todo el mes de abril, que es cuando hay mayor demanda (un pico de hasta 5.600 MW). “Vamos a poder cubrirlo sin ningún problema y en mayo va a haber mucha más tranquilidad”, puntualizó.

El primer mandatario recalcó que están trabajando para otorgar permisos a generadores eléctricos que poseen proyectos solares y de turbinas duales para que puedan también tener turbinas de gas.

Actualmente, agregó, se trabaja con Termogás Machala, que está produciendo el doble de lo que generaba hace dos años.

Noboa insistió en que nunca darán crédito a su Gobierno de que, por su gestión, ahora no habrá apagones y que, si seguían en la misma línea de los dos Gobiernos anteriores, hubiese habido apagones en abril. (I)

Confirmado.net – El Universo