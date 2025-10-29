Urgente!

October 29, 2025

Este popular alimento podría reducir el riesgo de sufrir demencia

  octubre 29, 2025
Su consumo semanal podría prevenir esta enfermedad entre un 21 % y un 24 %.

Un nuevo estudio realizado por investigadores japoneses ha revelado que consumir queso al menos una vez por semana podría reducir el riesgo de desarrollar demencia en adultos mayores. Los hallazgos, publicados en la revista Nutrients, se basan en datos de más de 7.900 personas mayores de 65 años, recoge News Medical.

Durante un seguimiento de 3 años, los científicos observaron que solo el 3,4 % de quienes comían queso semanalmente desarrollaron demencia, frente al 4,5 % de los no consumidores. En términos estadísticos, esto equivale a una reducción del riesgo de entre el 21 % y el 24 %.

Los expertos explican que el queso contiene vitamina K2, probióticos y péptidos bioactivos, compuestos que podrían proteger las células cerebrales mediante mecanismos antiinflamatorios y metabólicos. Aunque la mayoría de los participantes consumía queso procesado, los resultados sugieren que incluso una cantidad moderada puede tener efectos positivos en la salud cognitiva.

5,8 millones de casos en el 2040

Japón, uno de los países con mayor proporción de adultos mayores, enfrenta un rápido aumento de casos de demencia, que podrían pasar de 4,4 millones en el 2022 a 5,8 millones para el 2040. En este contexto, los investigadores destacan que la alimentación podría ser una herramienta clave para la prevención en sociedades que envejecen aceleradamente.

Pese a que el estudio fue financiado parcialmente por la compañía láctea japonesa Meiji Co., los autores subrayan que la empresa no participó en el análisis ni en la interpretación de los resultados. Los científicos concluyen que se necesitan más investigaciones para determinar qué tipo de queso y qué cantidad ofrecen el mayor beneficio.

