China se convierte en el principal socio comercial de Ecuador y consolida el giro hacia Asia

El comercio exterior ecuatoriano registra un cambio estructural: China lidera exportaciones e importaciones mientras el camarón desplaza al petróleo como principal producto vendido al mundo.

El mapa del comercio exterior de Ecuador está cambiando. Por primera vez, China se convirtió en enero de 2026 en el principal socio comercial total del país, sumando exportaciones e importaciones, y superó a Estados Unidos, que durante décadas ocupó ese lugar.

El dato refleja una transformación más profunda que se venía gestando desde hace varios años: el creciente peso del mercado asiático y la consolidación de una matriz exportadora cada vez menos dependiente del petróleo.

Exportaciones ecuatorianas: el mayor peso de Asia y del sector no petrolero

En enero de 2026, Ecuador exportó $3.100,9 millones, lo que representa una ligera caída interanual de 2,2%. Sin embargo, detrás de esa cifra hay cambios importantes en la estructura de las ventas externas.

China se posicionó como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con $664,6 millones, un salto de 52,4% frente al mismo mes del año anterior. En segundo lugar quedó Estados Unidos, con $583,7 millones y un crecimiento de 9,6%.

El crecimiento del comercio con China ocurre al mismo tiempo que el sector no petrolero gana protagonismo. Las exportaciones de productos distintos al crudo alcanzaron $2.491,1 millones, con un aumento de 8,6%. En contraste, las exportaciones petroleras cayeron 30,5% hasta $609,8 millones, afectadas por menores precios internacionales y una reducción del volumen exportado.

Camarón: el nuevo motor exportador de Ecuador

Dentro de ese cambio de matriz, el producto que lidera la transformación es el camarón.

En enero de 2026, las exportaciones de este producto sumaron $728,9 millones, lo que representa un crecimiento de 22,2%. Con ese resultado, el camarón superó claramente al petróleo como principal producto de exportación del país.

El dinamismo del sector se explica tanto por un aumento del volumen exportado, que creció 24,4%, como por la fuerte demanda en mercados asiáticos, especialmente en China.

Importaciones de Ecuador: mayor peso de bienes asiáticos

El liderazgo de China también se refleja en las compras externas. Durante enero, Ecuador importó desde ese país $716,5 millones, con un crecimiento de 24,3%, lo que representó el 29% de todas las importaciones del país. En contraste, las importaciones desde Estados Unidos sumaron $605,5 millones y registraron una caída de 22,2%.

El aumento de las compras estuvo impulsado principalmente por bienes de consumo duradero, que crecieron 90,9%, así como por equipos de transporte, con un alza de 53,7%, y materias primas industriales, que subieron 9,2%. En cambio, las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyeron 42,5%.

Ecuador registra superávit comercial, pero con señales mixtas

A pesar de los cambios en los flujos comerciales, Ecuador mantuvo un saldo positivo en su balanza comercial total, con un superávit de $630,2 millones, aunque menor al registrado el año anterior.

En el comercio bilateral, el país mantiene un déficit con China de $51,9 millones, mientras que el déficit con Estados Unidos se redujo de forma significativa hasta $21,8 millones.

Por segmentos, la balanza no petrolera continúa siendo ampliamente superavitaria, con $403,6 millones, lo que ayuda a compensar la debilidad del componente petrolero.

Para el periodista y analista económico Sebastián Angulo, estas cifras confirman que el comercio exterior del país atraviesa un doble cambio estructural.

Por un lado, el eje geográfico del comercio se desplaza cada vez más hacia China, que ahora lidera tanto exportaciones como importaciones. Por otro, la matriz exportadora continúa alejándose del petróleo, con productos como el camarón ganando protagonismo.

La combinación de ambos factores redefine las bases del sector externo ecuatoriano: abre oportunidades en mercados asiáticos en expansión, pero también plantea riesgos relacionados con la concentración comercial y la dependencia de la demanda de una sola región del mundo.

Con información de Diario La Hora