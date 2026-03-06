China promete combatir el independentismo de Taiwan

China reiteró este jueves (05.03.2026) el compromiso de Pekín con el principio de «una sola China» y aseguró que el gobierno combatirá las fuerzas secesionistas que promueven la «independencia de Taiwan».

El primer ministro chino, Li Qiang, realizó esas afirmaciones al presentar su informe anual de trabajo ante el Parlamento, donde subrayó que China avanzará en la «reunificación nacional» y aplicará «a fondo la estrategia general del Partido para resolver la cuestión de Taiwán en la nueva era».

Li indicó que Pekín actuará conforme al principio de «una sola China» y al llamado Consenso de 1992, y que también se opondrá a lo que calificó como «intromisión de fuerzas externas».

La cuestión de Taiwan sigue siendo uno de los principales focos de fricción en la región, y Pekín acusó el mes pasado al presidente taiwanés, William Lai, de ser un «instigador de la guerra» tras advertencias del mandatario sobre el impacto regional que tendría un eventual control chino de la isla.

