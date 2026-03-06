EE.UU. emite alerta de seguridad para sus ciudadanos en Ecuador por toque de queda

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que residen o viajan en el país, tras el anuncio del toque de queda que regirá en varias provincias entre el 15 y el 30 de marzo de 2026.

El mensaje fue difundido a través del Smart Traveler Enrollment Program (STEP) y advierte sobre restricciones de movilidad, incremento de controles de seguridad y mayor presencia policial y militar en determinadas zonas del país.

Embajada de EE.UU. advierte sobre toque de queda en cuatro provincias

Security Alert Message – U.S. Embassy Quito, Ecuador (March 5, 2026)



Según el comunicado difundido por la misión diplomática estadounidense el 5 de marzo de 2026, el Gobierno de Ecuador aplicará un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

La restricción se aplicará todos los días entre las 23:00 y las 05:00 durante el período comprendido entre el 15 y el 30 de marzo.

La embajada señaló que los viajeros que se dirijan hacia o desde el aeropuerto podrán movilizarse durante el horario restringido siempre que presenten un pase de abordar válido, lo que los exime de la medida.

Recomendaciones de seguridad para ciudadanos estadounidenses

En la alerta enviada a los ciudadanos registrados en el sistema STEP, la Embajada de Estados Unidos emitió varias recomendaciones para quienes se encuentran en Ecuador.

Entre las principales sugerencias están:

Monitorear fuentes oficiales y medios locales para conocer actualizaciones del gobierno ecuatoriano.

para conocer actualizaciones del gobierno ecuatoriano. Evitar zonas donde se desarrollen operativos policiales o militares .

. Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Portar documentos de identificación en caso de controles o retenes.

El mensaje advierte que durante la vigencia del toque de queda se prevé un aumento de patrullajes, retenes y presencia de fuerzas de seguridad en las provincias señaladas.

STEP: el sistema de alertas del Departamento de Estado

La comunicación fue enviada a través del Smart Traveler Enrollment Program (STEP), una plataforma del Departamento de Estado de Estados Unidos que permite a los ciudadanos estadounidenses recibir alertas de seguridad, recomendaciones de viaje y asistencia consular cuando se encuentran en el extranjero.

El sistema también facilita el contacto de las autoridades estadounidenses con sus ciudadanos en situaciones de emergencia, crisis políticas o desastres naturales.

La embajada recomendó a quienes viven o viajan en Ecuador registrarse en la plataforma para recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real.

Contexto de seguridad y monitoreo internacional

Las alertas de seguridad emitidas por embajadas extranjeras suelen formar parte de protocolos habituales de protección consular, especialmente en países donde existen medidas excepcionales como toques de queda, estados de excepción o operaciones de seguridad interna.

En el caso de Ecuador, el monitoreo internacional se mantiene activo debido a la situación de seguridad vinculada al crimen organizado y a las operaciones militares y policiales desplegadas en varias provincias del país.

Las misiones diplomáticas suelen informar a sus ciudadanos sobre restricciones de movilidad, riesgos potenciales y recomendaciones de seguridad, con el objetivo de prevenir incidentes y facilitar la asistencia consular si fuera necesario. Fin