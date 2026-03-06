Portavoz de la “generación Z” arrasa en las elecciones de Nepal

El recién formado Partido Rastriya Swatantra (RSP), liderado por el rapero y alcalde de Katmandú Balendra «Balen” Shah, encabeza el recuento de votos en la mayoría de las circunscripciones electorales de Nepal, según los primeros reportes proporcionados este viernes (06.03.2026). Esto amenaza con desplazar a la vieja guardia política tras la revolución de la «generación Z”.

Los resultados preliminares en 65 circunscripciones a las 8:30 hora local (2:45 GMT), mostraban al RSP a la cabeza en 52 de ellas, superando ampliamente a sus rivales, según informaron los medios locales basándose en las actualizaciones de la Comisión Electoral de Nepal.

El recuento de votos estaba en marcha para 165 escaños, ocupados por elección directa, de un total de 275 en la Cámara Baja del parlamento, mientras que el resto se decidirá mediante un sistema de representación proporcional. De confirmarse esta victoria, se cerraría un ciclo de dominio de la vieja guardia nepalí, encabezada por el ex primer ministro K. P. Sharma Oli, frente al desafío generacional de Shah.

Ex primer ministro pierde su bastión

En la circunscripción número 5 del distrito de Jhapa, ubicado en el extremo oriental del país junto a la frontera india y considerado el bastión histórico personal del ex primer ministro, el alcalde rapero superaba por más del doble de votos a Oli, asestando un duro golpe a los partidos tradicionales. La magnitud de este cambio de ciclo se refleja en el retroceso de las fuerzas políticas tradicionales, que se están quedando muy atrás en el escrutinio.

