China está dispuesta a trabajar con EEUU para explorar el camino correcto de convivencia en armonía 

BEIJING, El viceministro de Relaciones Exteriores de China Ma Zhaoxu afirmó hoy viernes que China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para continuar explorando el camino correcto que conduce a la convivencia en armonía entre los dos grandes países en la nueva era.

Foto: Internet-W RADIO

En una conferencia de prensa, Ma enfatizó que China está comprometida con el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo con Estados Unidos, al tiempo que salvaguarda firmemente su propia soberanía nacional, seguridad e intereses de desarrollo.

El vicecanciller también enfatizó que los intentos de presionar o coaccionar a China no tendrán éxito, así como que cualquier esfuerzo por frenar el desarrollo de China u obstaculizar la revitalización de la nación china está destinado al fracaso.

«Estamos dispuestos a trabajar con la parte estadounidense en la misma dirección, seguir adelante con el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, mantener la comunicación, manejar las diferencias, expandir la cooperación y continuar explorando el camino correcto para la convivencia en armonía entre los dos grandes países en la nueva era», aseguró Ma.

Con información de Xinhua