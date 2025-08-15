China aumenta ayuda para refugiados para agencia de palestinos de la ONU y pide respaldo internacional 

AMMÁN, China firmó hoy un acuerdo para contribuir a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa) y pidió apoyo internacional continuo a la organización, la cual, dice, enfrenta una «crisis existencial» por la guerra en Gaza y un grave déficit de financiación.

El acuerdo de contribución, parte de la donación anual de China, fue firmado en la capital jordana por Zeng Jixin, jefe de la oficina de China en el Estado de Palestina, y Karim Amer, director de asociaciones de la Unrwa. Zeng elogió lo que describió como un papel «indispensable» de la Unrwa en la provisión de ayuda humanitaria para millones de refugiados palestinos.

También dijo que China ha incrementado su donativo anual y ha proporcionado suministros médicos y otro tipo de ayuda desde que comenzó el conflicto en Gaza.

«China pide a la comunidad internacional seguir apoyando a la Unrwa», dijo Zeng, y agregó que China está dispuesta a trabajar para acabar con los enfrentamientos y lograr una solución justa y duradera basada en un marco de dos Estados.

La Unrwa ha enfrentado una importante crisis de financiamiento desde que varios países donadores claves suspendieron las contribuciones tras las acusaciones israelíes de que una docena de trabajadores de la agencia participaron en los ataques del 7 de octubre dirigidos por Hamas.

Aunque muchos donadores han reanudado el financiamiento desde entonces, la agencia afirma que todavía enfrenta «muy grandes» desafíos financieros.

Juliette Touma, directora de Comunicaciones de la Unrwa, dijo que la agencia también está atravesando una «crisis existencial» en medio del conflicto devastador en Gaza, en donde al menos 340 de sus trabajadores han muerto desde que comenzó la guerra.

«China ha sido un querido amigo de los refugiados palestinos, un querido amigo de Unrwa. Sus contribuciones siempre son bienvenidas», dijo Touma, y expresó gratitud por el apoyo de China.

Con información de Xinhua