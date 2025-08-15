Estos son los ministerios que cambiarán de nombre y funciones tras el plan de fusión del Gobierno 

Daniel Noboa emitió los decretos para fusionar los ministerios y secretarías como parte de su Plan de Eficiencia Administrativa.

El presidente Daniel Noboa emitió este viernes, 15 de agosto, una serie de decretos ejecutivos para continuar con el Plan de Eficiencia Administrativa, que contempla la fusión, traslado y absorción de varios ministerios e instituciones.

QUITO (23-06-2025).- Exteriores del palacio de Carondelet. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

De acuerdo al gobierno, esta medida tiene como objetivo optimizar recursos, mejorar la gestión pública y garantizar un servicio más eficiente a la ciudadanía.

Los seis decretos determinan que estos serán los nuevos ministerios, contemplando sus nuevas funciones:

Ministerio de Gobierno

Absorbe al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pero su nombre se mantiene igual.

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

El Decreto Nº 100 fusiona al Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio; la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio del Deporte.

Ministerio de Infraestructura y Transporte

El Decreto Nº 97 fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda y la Secretaría de Inversiones Público Privadas.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorbe a su vez la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.

Ministerio de Ambiente y Energía

El Decreto Nº 94 fusiona al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, e Inversiones

El Decreto Nº 99 fusiona al Ministerio de Turismo con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Ministerio de Desarrollo Humano

El Decreto Nº 96 usiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social con la Secretaría Técnica Ecuador crece sin Desnutrición Infantil.

Secretaría General de la Administración Pública y Planificación

El Decreto Nº 95 integra la Secretaría Nacional de Planificación a la Presidencia de la República a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.

Ministerio del Interior

Con el Decreto Nº 98 adscriben a esta entidad el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores al Ministerio del Interior y el Servicio Integrado de Seguridad Ecu911.

La fusión de seis ministerios y seis secretarías, como parte de un plan de eficiencia administrativa, se dispuso a través del Decreto Ejecutivo nº 60, publicado el pasado 24 de julio.

