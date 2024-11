Candidata presidencial de Ecuador reclamó garantías de comicios “sin intimidaciones”

Quito, La candidata a la presidencia de Ecuador por movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Luisa González, instó el martes al gobierno de Daniel Noboa a garantizar que los comicios del 9 de febrero próximo transcurran con transparencia y “sin intimidaciones”.

“El gobierno tiene la obligación de garantizar elecciones libres, transparentes y sin intimidaciones”, escribió en la red social X la candidata de RC, quien ya contendió en los comicios anticipados de 2023, y perdió en segunda vuelta ante Noboa.

González, quien denunció un intento de atentado contra su vida en la campaña electoral de 2023, consideró “inadmisible” que Pedro Granja, el presidencial del Partido Socialista del Ecuador (PSE, izquierda), se vea coaccionado para desenvolverse en su candidatura.

Más temprano el martes, Granja anunció que desistirá de participar en la campaña, y que sopesa su posible regreso a Italia, país de residencia, debido a las amenazas en su contra.

“Prácticamente tengo que retirarme de la campaña; no puedo hacer campaña. No puedo conversar con la gente, no puedo ir a una universidad, no puedo ir a un barrio donde la gente donde la gente me invita a compartir con ellos”, dijo Granja en entrevista con la emisora local Radio La Calle .

Recientemente, Granja denunció amenazas contra su vida y un robo en la casa de su hermano, además de un ataque armado contra un candidato a parlamentario por el PSE y su padre, baleados tras salir de una reunión con unos comuneros.

Indicó que esperaba otra respuesta de la prensa, de los sectores académicos, pero no hay ninguna voz de los intelectuales frente a los ataques denunciados.

La semana pasada, el pre-candidato presidencial Jan Topic denunció amenazas a través de la aplicación digital de Whatsapp y luego de una persecución de un vehículo.

En tanto, antes de su inscripción, el aspirante a candidato presidencial por el movimiento Centro Democrático (CD, centro izquierda), José Serrano, desistió de acudir a su registro al denunciar que tenía conocimientos de un ataque en su contra.

Luego, Jimmy Jairala, líder de CD y ahora candidato presidencial, también pidió la investigación de un ataque armado contra su vehículo, en el cual murió una persona.

En la campaña anticipada de 2023 fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien se postulaba a la Presidencia por el Movimiento Construye (centro derecha).

Este escenario de violencia persiste pese a los cinco estados de excepción decretados por Noboa desde enero pasado, cuando el mandatario declaró un “conflicto armado interno” para enfrentar el accionar de una veintena de grupos delincuenciales organizados.

Las elecciones en Ecuador tendrán lugar el 9 de febrero próximo para elegir, además, a los 151 integrantes a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y a los cinco representantes en el Parlamento Andino.

Con información de Agencia Sputnik