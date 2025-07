BRICS: Un nuevo marco para la inclusión del Sur Global

Este documento de política explora el papel transformador de los BRICS como plataforma de cooperación del Sur Global y como una alternativa emergente a los marcos de gobernanza dominados por Occidente. Establecido con el objetivo común de reformar las instituciones internacionales y abordar los desequilibrios en la toma de decisiones global, BRICS ha evolucionado de ser un concepto económico a convertirse en una alianza multifacética que abarca finanzas, diplomacia, desarrollo y seguridad. A medida que el orden mundial se desplaza hacia la multipolaridad, BRICS se ha posicionado como un contrapeso clave frente al G7 y el G20, promoviendo la soberanía financiera, el crecimiento inclusivo y una arquitectura internacional más equitativa.

A pesar de sus asimetrías internas y tensiones geopolíticas, BRICS ha introducido innovaciones institucionales —como el Nuevo Banco de Desarrollo— y ha propuesto iniciativas como una moneda digital, demostrando su compromiso por transformar las reglas del juego global. Este documento analiza las ventajas comparativas de BRICS, critica su cohesión y capacidad, y explora el posible impacto de su expansión hacia BRICS+. Asimismo, sostiene que el enfoque pragmático de BRICS en el desarrollo, la soberanía y la cooperación Sur-Sur ofrece un marco creíble para un nuevo paradigma global.

A medida que evoluciona la economía mundial, BRICS se perfila no solo como un desafío al orden existente, sino también como una potencial fuente de beneficios significativos para el mundo en desarrollo. Su relevancia futura dependerá del fortalecimiento de sus marcos institucionales, la mejora de la coordinación estratégica y su capacidad para ofrecer resultados concretos al Sur Global.

Introducción

El grupo BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— ha surgido como una fuerza significativa en la gobernanza global, desafiando la dominancia tradicional de las potencias occidentales. Desde su creación, BRICS ha abogado por un mundo más inclusivo y multipolar, brindando una plataforma para que las economías emergentes expresen sus inquietudes y contribuyan a la toma de decisiones global. Esta misión lo distingue del G7, que representa principalmente los intereses de las economías industrializadas avanzadas. Sin embargo, BRICS ha recibido críticas por sus disparidades internas, falta de cohesión e impacto limitado en la gobernanza global.

Este documento analiza la historia de BRICS, su rol en la gobernanza mundial, sus perspectivas como actor global, su reciente expansión y cómo complementa al G7 y G20 al fomentar un marco más inclusivo para la cooperación y el desarrollo global. También examina críticas, contraargumentos, vulnerabilidades y debilidades, proponiendo formas de enfrentar estos desafíos. Entre estas propuestas destaca la posibilidad de una moneda digital BRICS, una iniciativa innovadora que podría transformar el panorama financiero global.

El origen y evolución de los BRICS

BRICS fue conceptualizado inicialmente como “BRIC” por el economista Jim O’Neill en 2001, para describir el potencial económico de Brasil, Rusia, India y China. Con grandes poblaciones, rápido crecimiento económico y creciente influencia geopolítica, estos países fueron identificados como actores clave para reconfigurar la economía mundial. La primera cumbre formal de BRIC se celebró en 2009 en Ekaterimburgo, Rusia, marcando la institucionalización del grupo. La incorporación de Sudáfrica en 2010 transformó BRIC en BRICS, sumando la voz del continente africano y consolidando su relevancia global.

La formación de BRICS estuvo impulsada por la ambición compartida de reformar las estructuras de gobernanza mundial, percibidas durante mucho tiempo como dominadas por Occidente. El grupo buscó abordar cuestiones como la escasa representación de las economías emergentes en instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Con el tiempo, BRICS evolucionó de un concepto económico a una alianza política y estratégica robusta. Hoy, los Estados miembros colaboran en temas como comercio, cambio climático y seguridad, demostrando su crecimiento e influencia creciente. Con la creación de instituciones alternativas, como el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) en 2014, BRICS ha desafiado activamente el dominio de los mecanismos financieros liderados por Occidente, promoviendo un modelo de cooperación económica basado en la soberanía nacional y el beneficio mutuo.

El surgimiento de BRICS representa un cambio significativo en la gobernanza global, al desafiar activamente la dominación arraigada de las instituciones occidentales. Desde su inicio, BRICS ha actuado como una fuerza proactiva, buscando construir un mundo más inclusivo y multipolar, donde las economías emergentes participen en la toma de decisiones globales. Esta postura desafía el statu quo e invita a una participación más amplia en la evolución de la gobernanza mundial. Mientras que el G7 representa principalmente los intereses de las economías industrializadas, BRICS se ha posicionado como una plataforma alternativa para el Sur Global, defendiendo la equidad económica, la soberanía política y un orden internacional más equilibrado.

Desafíos internos

A pesar de sus aspiraciones, BRICS ha enfrentado críticas persistentes. Se argumenta que las disparidades entre sus miembros, tanto en fortaleza económica como en estabilidad política, dificultan su cohesión. Estas diferencias incluyen la brecha financiera entre las economías de rápido crecimiento, como China e India, y las más estancadas, como Brasil, Rusia y Sudáfrica, así como diferencias políticas derivadas de sus distintos sistemas de gobierno y prioridades exteriores. Además, su limitada capacidad institucional y las tensiones geopolíticas representan desafíos adicionales para su eficacia. Sin embargo, BRICS continúa adaptándose, ampliando su membresía y ajustando sus estructuras para fortalecer su influencia.

Con los años, el alcance de BRICS se ha ampliado significativamente. De centrarse solo en cuestiones económicas, ha pasado a constituirse en una alianza estratégica que aborda comercio, seguridad, cambio climático y desarrollo sostenible. A través de cumbres anuales y cooperación sectorial, BRICS se perfila como una fuerza emergente capaz de influir en el orden mundial del siglo XXI.

BRICS, G7 y G20

Aunque tradicionalmente el G7 y el G20 han sido considerados los principales foros de gobernanza global, su eficacia ha sido cada vez más cuestionada. El G7 sigue siendo un club exclusivo de economías occidentales industrializadas que ya no refleja la realidad económica mundial. El G20, aunque más inclusivo, ha tenido dificultades para implementar reformas significativas debido a los intereses arraigados de las instituciones financieras occidentales.

En contraste, BRICS presenta una alternativa más dinámica y adaptable, ofreciendo una visión de gobernanza global que refleja mejor el mundo multipolar del siglo XXI. Los datos comparativos muestran que BRICS+ (que incluye Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y potencialmente otros países emergentes) representa un cambio notable en el poder económico. Con una población mayor y una parte sustancial del comercio mundial, BRICS+ se ve cada vez más como un contrapeso a la tradicional dominancia del G7. Este cambio refuerza la creciente influencia de los mercados emergentes en el escenario mundial.

Una de las ventajas fundamentales de los BRICS frente al G7 es su peso demográfico y económico. Mientras que las naciones del G7 representan alrededor del 10 % de la población mundial, BRICS agrupa a más del 40 %, lo que lo convierte en un organismo mucho más representativo de los intereses globales. Las proyecciones de crecimiento económico también favorecen a los países miembros de BRICS, especialmente China e India, que se espera continúen impulsando la expansión económica mundial en las próximas décadas. El estancamiento económico que enfrentan varias naciones del G7 contrasta de manera notable con la rápida industrialización y los avances tecnológicos de las economías de BRICS.

BRICS también supera al G20 en su capacidad para centrarse en las preocupaciones de las economías emergentes. Si bien el G20 incluye tanto países avanzados como en desarrollo, su agenda suele estar dominada por las prioridades políticas de Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados. Las necesidades de los países en desarrollo a menudo quedan relegadas en favor de mantener el orden financiero existente, que sigue estructurado alrededor de la dominación occidental. En contraste, BRICS ha priorizado cuestiones como el desarrollo de infraestructuras, el crecimiento sostenible y la soberanía económica, garantizando así que las economías emergentes tengan una plataforma para defender sus intereses.

Otra fortaleza clave de BRICS es su énfasis en la independencia financiera y la innovación institucional. El G7 y el G20 siguen dependiendo en gran medida de instituciones dominadas por Occidente, como el FMI y el Banco Mundial, que han recibido críticas durante años por imponer condicionalidades económicas que suelen servir a los intereses estratégicos de los países desarrollados más que fomentar un crecimiento sostenible en los países receptores. A través del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), BRICS ha impulsado un modelo financiero alternativo que prioriza el desarrollo sin las restricciones políticas típicamente asociadas a los préstamos occidentales. Al ofrecer financiamiento con menos condiciones y mayor respeto a la soberanía nacional, BRICS representa una alternativa viable al dominio histórico de las instituciones financieras occidentales. Este potencial para transformar el panorama económico mundial genera optimismo y expectativa hacia un orden financiero más equilibrado.

Además, como proyecta el gráfico, se observa un cambio significativo en la dinámica económica global de aquí a 2050, con BRICS+ superando al G7 en áreas clave como el PIB, la población y la cuota del comercio internacional. Esta proyección subraya la creciente influencia de las economías emergentes dentro del grupo BRICS+, que incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y potencialmente otros países. El crecimiento económico previsto para estos países destaca la transición en curso hacia un mundo más multipolar, en el que las potencias económicas tradicionales del G7 podrían ver disminuir su influencia relativa. Los datos sugieren que hacia mediados de siglo, BRICS+ podría desempeñar un papel central en la configuración de las políticas comerciales y económicas globales, reflejando la importancia creciente de estas naciones en la economía mundial.

En el ámbito diplomático, BRICS ha demostrado ser un foro más eficaz para fomentar la cooperación Sur-Sur. El G7 sigue siendo una plataforma moldeada principalmente por los intereses estratégicos de Estados Unidos y sus aliados, que con frecuencia priorizan la contención geopolítica por encima de la colaboración internacional genuina. En cambio, BRICS ofrece un espacio donde las economías emergentes pueden dialogar en pie de igualdad, libres de las restricciones ideológicas que suelen definir a las organizaciones lideradas por Occidente. Su enfoque diplomático, basado en la no injerencia y el beneficio mutuo, lo ha convertido en un modelo atractivo para los países que buscan desenvolverse en la complejidad de un mundo multipolar.

En esencia, BRICS ofrece un marco de gobernanza global más inclusivo, representativo y con visión de futuro en comparación con el G7 o el G20. Su énfasis en el desarrollo, la soberanía financiera y la cooperación multipolar refleja las realidades de un mundo donde las economías emergentes ya no son actores periféricos, sino protagonistas centrales en la configuración de las relaciones internacionales. Mientras que el G7 y el G20 luchan por adaptarse a este cambio, BRICS continúa ampliando su influencia, demostrando que el futuro de la gobernanza mundial pertenece no a unos pocos, sino a muchos.

El G20, que incluye tanto economías avanzadas como emergentes, sirve como una plataforma más amplia para la cooperación económica mundial. A diferencia del G7, que se limita a las economías más desarrolladas, el G20 incluye a países como China, India, Brasil y Sudáfrica, lo que lo convierte en un foro más representativo para la gobernanza global.

Sin embargo, el G20 ha sido criticado por su efectividad limitada para abordar los retos de la gobernanza global. Un problema importante es su falta de mecanismos de aplicación: aunque puede emitir declaraciones y recomendaciones, carece de la autoridad para implementar políticas, lo que reduce su impacto (Stephen, 2014). Además, el G20 ha sido criticado por priorizar temas económicos a corto plazo por encima de desafíos de largo plazo como el cambio climático y la desigualdad, lo que debilita su credibilidad.

En contraste, BRICS ha adoptado un enfoque más proactivo, centrado en problemas estructurales de largo plazo y estableciendo instituciones alternativas como el NDB. Aunque el G20 sigue siendo un foro importante para la cooperación económica global, BRICS ofrece una plataforma más centrada para que las economías emergentes colaboren en prioridades compartidas.

El G7 y el G20 también han recibido críticas por su incapacidad para responder de manera eficaz a las demandas de la gobernanza global. Una crítica importante es su falta de inclusión. El G7 se percibe a menudo como un club exclusivo de economías avanzadas que no representa adecuadamente los intereses de los países en desarrollo, lo que socava su legitimidad como foro de gobernanza global.

Ambos grupos han sido criticados por centrarse en mantener el statu quo. Han mostrado reticencia a cuestionar el dominio de las instituciones financieras occidentales como el FMI y el Banco Mundial, lo que limita su capacidad para responder a las necesidades de los países en desarrollo.

Además, se les critica por no abordar con eficacia desafíos globales urgentes como el cambio climático, la desigualdad y la salud pública. Los críticos sostienen que el G7 y el G20 no han ofrecido soluciones significativas a estos problemas, lo que socava aún más su credibilidad como foros de gobernanza mundial.

BRICS en la gobernanza global

Si bien BRICS no busca reemplazar al G7 ni al G20, actúa como una plataforma complementaria que amplifica la voz de las economías emergentes en la gobernanza global. El G7 sigue siendo un foro vital para las economías avanzadas, y el G20 funciona como una plataforma más amplia que incluye tanto a países avanzados como emergentes. Sin embargo, BRICS garantiza que se escuchen las voces de los países en desarrollo, promoviendo un orden internacional más equilibrado y justo.

BRICS ha desempeñado un papel clave al abogar por reformas en la gobernanza global para reflejar las realidades de un mundo multipolar. El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) actúa como alternativa a las instituciones financieras tradicionales dominadas por Occidente, ofreciendo préstamos con menos condicionalidades y mayor respeto por la soberanía nacional.

Además, BRICS ha impulsado el uso de monedas locales en el comercio y las transacciones financieras, reduciendo la dependencia del dólar estadounidense y cuestionando la supremacía de los sistemas financieros occidentales. El grupo también ha abogado por una ONU más democrática e inclusiva, pidiendo especialmente reformas en el Consejo de Seguridad para representar mejor los intereses de los países en desarrollo.

Retos para BRICS

A pesar de sus logros, BRICS ha enfrentado críticas significativas. Una crítica importante es su falta de cohesión y las disparidades internas. Mientras que China e India han tenido un rápido crecimiento económico, Brasil, Rusia y Sudáfrica han atravesado estancamiento económico e inestabilidad política. Estas diferencias dificultan que el grupo mantenga una postura unificada ante los problemas globales. Sin embargo, sus defensores sostienen que la diversidad es una de sus fortalezas, pues permite abordar una amplia gama de asuntos desde perspectivas distintas. El grupo ha demostrado resiliencia para manejar estas diferencias, como se ve en su capacidad para crear instituciones como el NDB a pesar de las diferencias económicas entre los miembros.

Otra crítica es el impacto limitado de BRICS en la gobernanza global. Aunque ha creado instituciones como el NDB, su influencia en los sistemas financieros mundiales sigue siendo marginal comparada con la de organismos como el FMI y el Banco Mundial. Los críticos sostienen que BRICS ha tenido dificultades para transformar su peso económico en influencia política real. Sin embargo, sus partidarios argumentan que el verdadero valor de BRICS radica en ofrecer una plataforma alternativa de diálogo y cooperación entre economías emergentes, y que su influencia crecerá conforme amplíe su membresía y capacidad institucional.

También se critica a BRICS por carecer de una agenda clara y una visión estratégica definida. Sus declaraciones generales han suscitado dudas sobre su eficacia para abordar retos globales complejos. No obstante, los defensores argumentan que su flexibilidad e informalidad son fortalezas: al evitar estructuras rígidas y agendas fijas, el grupo puede adaptarse mejor a los cambios globales y responder a desafíos emergentes, lo que refuerza su relevancia (Cooper & Farooq, 2015).

Una de las mayores vulnerabilidades de BRICS es su dependencia de China, que representa una gran parte de la producción económica del grupo. Este desequilibrio de poder lleva a que los miembros más pequeños tiendan a alinearse con los intereses chinos (Hurrell, 2018).

Otra debilidad es la limitada capacidad institucional de BRICS. A diferencia del G7, que cuenta con una secretaría establecida y procesos formales de decisión, BRICS carece de una estructura administrativa permanente. Esto dificulta coordinar políticas y ejecutar iniciativas de manera efectiva (Cooper & Farooq, 2015).

Además, las tensiones geopolíticas entre miembros del grupo presentan un desafío importante. Antiguas disputas fronterizas entre India y China, así como la postura agresiva de Rusia en política exterior, han generado tensiones internas que amenazan la cohesión y eficacia de BRICS (Pant, 2013).

Perspectivas de BRICS como actor global

El futuro de BRICS como actor global es prometedor, aunque no está exento de desafíos. Económicamente, el grupo representa más del 40 % de la población mundial y una parte significativa del PIB global. Con China e India previstas como motores clave del crecimiento económico mundial en las próximas décadas, la influencia de BRICS seguirá aumentando. El bloque también ha mostrado resiliencia y capacidad de adaptación, ampliando su agenda para incluir temas como gobernanza digital, cambio climático y salud pública, reflejando su compromiso con los grandes retos globales contemporáneos.

En los últimos años, BRICS ha impulsado activamente su expansión para incluir otras economías emergentes. En 2023, anunció la incorporación de nuevos miembros como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Esta ampliación —conocida como “BRICS+”— demuestra la ambición del grupo de representar una mayor diversidad de voces en la gobernanza global.

Para los países en desarrollo, BRICS+ puede ofrecer más beneficios que el G7 o el G20 por varias razones. En primer lugar, proporciona una plataforma dedicada para que las economías emergentes colaboren en prioridades compartidas, como desarrollo de infraestructuras, reducción de la pobreza y resiliencia climática. A diferencia del G7, dominado por países avanzados, BRICS+ sitúa en el centro las perspectivas e intereses de las naciones en desarrollo (Hurrell, 2018).

En segundo lugar, BRICS+ ofrece una alternativa a las condicionalidades que suelen imponer las instituciones financieras dominadas por Occidente, como el FMI y el Banco Mundial. A través del NDB y otras iniciativas, los países miembros pueden acceder a financiamiento con menos restricciones, lo que les permite avanzar en sus objetivos de desarrollo sin comprometer su soberanía.

Por último, BRICS+ refleja un cambio hacia un orden mundial más inclusivo y multipolar. Al ampliar su membresía, BRICS desafía activamente la dominación tradicional de las potencias occidentales y fomenta un marco de gobernanza más equilibrado, algo especialmente relevante para los países en desarrollo que históricamente han sido marginados en la toma de decisiones globales.

Cómo afrontar las vulnerabilidades

Para consolidar su papel a largo plazo, BRICS debe abordar varias vulnerabilidades clave. Un paso crucial es fortalecer su capacidad institucional mediante la creación de una secretaría permanente y procesos formales de toma de decisiones. Esto facilitaría la coordinación de políticas e implementación de iniciativas de forma más eficiente (Cooper & Farooq, 2015).

Otra medida importante es reducir su dependencia de China promoviendo una mayor integración económica entre los miembros, por ejemplo, mediante un acuerdo de libre comercio BRICS o una moneda común para transacciones comerciales y financieras (Griffith-Jones, 2014). Además, BRICS debe gestionar las tensiones geopolíticas internas fomentando la confianza y la cooperación. El diálogo regular, medidas de creación de confianza y el enfoque en prioridades compartidas —como el cambio climático y la salud pública— pueden fortalecer la cohesión interna (Pant, 2013).

El papel de China en BRICS

China juega un papel clave dentro de BRICS, tanto económica como geopolíticamente. Como segunda economía mundial y mayor contribuyente al PIB colectivo de BRICS, ofrece un apoyo financiero e institucional fundamental a las iniciativas del grupo. El renminbi (RMB) se ha convertido cada vez más en moneda regional, especialmente en Asia y África, ganando relevancia en el comercio y las finanzas internacionales. Esto posiciona a China como actor central en los debates sobre una posible moneda digital BRICS.

El liderazgo chino también se refleja en sus importantes aportaciones al NDB y su defensa de reformas en las instituciones financieras globales. Gracias a su fortaleza económica e influencia diplomática, China ha sido clave para posicionar a BRICS como contrapeso a instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Sin embargo, este predominio también genera preocupaciones sobre un desequilibrio de poder, que lleva a que los miembros más pequeños a veces prioricen los intereses chinos (Hurrell, 2018).

El potencial de una moneda digital BRICS

Una de las propuestas más ambiciosas para reforzar la relevancia global de BRICS es crear una moneda digital propia. Esta iniciativa reduciría la dependencia del dólar estadounidense en el comercio y las transacciones financieras, cuestionando su dominio en el sistema financiero mundial. Aunque el RMB chino ya desempeña un papel importante en el comercio regional, una moneda digital BRICS supondría un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un sistema monetario multipolar.

Esta propuesta enfrenta retos importantes, como las diferencias económicas entre los miembros y las tensiones geopolíticas. Aun así, representa un paso audaz para reformar la gobernanza financiera mundial. Para implementarla, el grupo podría crear un Consejo Monetario BRICS que supervise su desarrollo y gestión. Utilizando tecnología blockchain, la moneda podría garantizar transparencia, seguridad y eficiencia en las transacciones. Inicialmente se aplicaría al comercio entre miembros, con expansión gradual a otros países en desarrollo. La coordinación con el NDB sería esencial para aportar liquidez y estabilidad durante su lanzamiento, fortaleciendo la cooperación financiera dentro del grupo.

BRICS y África: una alianza estratégica para el desarrollo

Con sus vastos recursos naturales, una población en crecimiento y un potencial económico aún sin explotar, África es una de las regiones más dinámicas de la economía mundial. Con la incorporación de tres miembros africanos —Sudáfrica, Egipto y Etiopía— BRICS está especialmente bien posicionado para profundizar su compromiso con el continente. Sudáfrica, como miembro fundador de BRICS, ha servido durante años como puente entre el grupo y África, defendiendo los intereses del continente en la gobernanza global. La reciente inclusión de Egipto y Etiopía refuerza aún más este vínculo, demostrando el compromiso de BRICS de amplificar la voz de África en el escenario internacional. Aprovechando su influencia económica y política colectiva, BRICS puede desempeñar un papel transformador para abordar los principales desafíos del desarrollo africano, desde el déficit de infraestructuras hasta el cambio climático y la transformación digital.

Un área clave donde BRICS puede generar un impacto duradero es el desarrollo de infraestructuras. África enfrenta una brecha anual estimada entre 130.000 y 170.000 millones de dólares para alcanzar sus objetivos de desarrollo. El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), creado por BRICS, ya ha comenzado a financiar proyectos clave en el continente, como iniciativas de energías renovables y redes de transporte. Ampliar estas inversiones y alinearlas con la Agenda 2063 de África puede ayudar a sentar las bases para un crecimiento económico sostenible. Además, el impulso de BRICS por utilizar monedas locales en el comercio y la inversión puede reducir la dependencia del dólar estadounidense, mitigar la volatilidad cambiaria y fomentar una mayor estabilidad financiera.

Más allá de las infraestructuras, BRICS puede desempeñar un papel esencial en el apoyo a la industrialización africana y al avance tecnológico. Con amplia experiencia en manufactura e innovación digital, miembros de BRICS —especialmente China e India— pueden facilitar la transferencia de conocimientos y programas de fortalecimiento de capacidades adaptados a las necesidades de desarrollo de África. Iniciativas como la Iniciativa de Cooperación Digital BRICS podrían ayudar a cerrar la brecha digital africana, ampliando el acceso a internet de banda ancha, promoviendo la gobernanza digital y fomentando la creación de centros de innovación.

Además, el enfoque de BRICS en la resiliencia climática y las energías renovables está en sintonía con las prioridades de África. A medida que el continente busca transitar hacia economías verdes y mitigar los impactos desproporcionados del cambio climático, la colaboración en proyectos de energía limpia y agricultura sostenible puede convertirse en un modelo de desarrollo inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

La inclusión de Egipto y Etiopía en BRICS subraya el reconocimiento del grupo sobre la importancia geopolítica de África. Egipto, con su ubicación estratégica y liderazgo en el mundo árabe, y Etiopía, como centro diplomático africano y sede de la Unión Africana, aportan perspectivas únicas al marco de BRICS. Su membresía refuerza la representación del Sur Global y mejora la capacidad del grupo para impulsar reformas en la gobernanza global que beneficien a los países en desarrollo.

A medida que África sigue consolidándose como actor clave en un mundo cada vez más multipolar, BRICS puede ser un socio estratégico fundamental, ofreciendo recursos, conocimientos técnicos y solidaridad. Juntos, BRICS y África pueden construir un futuro más equitativo y sostenible, basado en el respeto mutuo y la prosperidad compartida.

Recomendaciones de política para fortalecer a BRICS

Para que BRICS consolide su papel como fuerza líder en la gobernanza global, debe implementar reformas estructurales y estratégicas que refuercen su resiliencia institucional y su integración económica. Un paso clave es establecer una Secretaría Permanente de BRICS. Actualmente, el bloque opera sin una estructura administrativa centralizada, lo que genera ineficiencias en la coordinación y continuidad de las políticas. Una secretaría dedicada, ubicada en un lugar neutral como Sudáfrica, proporcionaría un marco institucional estable, supervisaría la implementación de acuerdos y garantizaría coherencia en las transiciones de liderazgo.

La integración económica también debe ser prioritaria para impulsar el comercio y la inversión intra-BRICS. A pesar de su potencial económico conjunto, el comercio entre miembros de BRICS sigue siendo bajo comparado con sus intercambios con mercados occidentales. Un Acuerdo de Libre Comercio BRICS reforzaría los vínculos comerciales, reduciría barreras y fomentaría inversiones transfronterizas en proyectos de infraestructura. La armonización de marcos regulatorios y de protección de inversiones también impulsaría la cooperación económica, consolidando a BRICS como un bloque económico más integrado.

Una reforma financiera de gran impacto que podría redefinir la influencia global de BRICS es el desarrollo de una moneda digital BRICS. Aprovechando la tecnología blockchain, esta moneda permitiría transacciones fluidas entre los estados miembros, reduciría la dependencia de los sistemas financieros occidentales y protegería a las economías de BRICS frente a las perturbaciones financieras ligadas al dólar. El NDB podría asumir el papel de institución central para gestionar esta moneda, garantizando transparencia y estabilidad mientras se amplía gradualmente su uso más allá de los países miembros.

La cooperación climática es otro ámbito clave donde BRICS podría asumir un liderazgo destacado. Dado que los países BRICS figuran entre los mayores emisores de carbono del mundo, un compromiso colectivo con la sostenibilidad es esencial para fortalecer la credibilidad del bloque en la gobernanza climática global. La creación de un Fondo Verde BRICS para financiar proyectos de energías renovables e iniciativas de adaptación climática demostraría un compromiso sólido con el desarrollo sostenible. Asimismo, acciones diplomáticas coordinadas en materia climática podrían reforzar el poder de negociación de BRICS en los foros internacionales, garantizando que las políticas climáticas reflejen las necesidades de los países en desarrollo y no sean dictadas únicamente por las potencias occidentales.

La cohesión geopolítica sigue siendo un desafío para BRICS. Las tensiones entre China e India, en particular, han amenazado ocasionalmente la unidad del bloque. Para mitigar estos riesgos, BRICS debería institucionalizar diálogos diplomáticos regulares, implementar medidas de fomento de la confianza y establecer un mecanismo estructurado de resolución de conflictos. Evitar que las disputas internas paralicen los avances es esencial para mantener la credibilidad y la eficacia del grupo en el escenario internacional. La colaboración económica debe reforzarse como fuerza de cohesión, asegurando que las diferencias geopolíticas no opaquen los objetivos económicos y de desarrollo compartidos.

Conclusión

BRICS se encuentra en un momento decisivo de su evolución. Aunque persisten desafíos internos, su potencial para transformar la gobernanza global es considerable. Si logra reforzar sus marcos institucionales, profundizar la integración económica, avanzar hacia una mayor autonomía financiera con una moneda digital y liderar en diplomacia climática, BRICS puede ir más allá de su papel como simple contrapeso a Occidente y convertirse en una fuerza transformadora de la política internacional. Su futuro dependerá de su capacidad para adaptarse, innovar y liderar en un panorama global cada vez más complejo.

