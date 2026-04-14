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April 14, 2026

Brasil apuesta por la inteligencia artificial: firma acuerdo con China para fortalecer su soberanía digital

  • abril 14, 2026
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Alianza estratégica busca reducir dependencia tecnológica y potenciar desarrollo propio

El Gobierno de Brasil dio un paso clave en la carrera tecnológica global al firmar un acuerdo de cooperación en inteligencia artificial con entidades nacionales y la empresa china iFlytek.

(241120) — BRASILIA, Nov. 20, 2024 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping holds talks with his Brazilian counterpart Luiz Inacio Lula da Silva in Brasilia, Brazil, Nov. 20, 2024. (Xinhua/Li Xueren)

La iniciativa, anunciada en Río de Janeiro, tiene como objetivo desarrollar capacidades propias en IA y reforzar la soberanía digital del país, en un contexto donde el control tecnológico se ha convertido en un factor estratégico.

¿Qué incluye el acuerdo entre Brasil y China?

El convenio involucra al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y al Servicio Federal de Procesamiento de Datos, entidad que liderará la ejecución técnica del proyecto.

Entre los principales ejes destacan:

  • Desarrollo de modelos de lenguaje en portugués brasileño
  • Sistemas de traducción y accesibilidad
  • Soluciones de ciberseguridad
  • Infraestructura nacional de inteligencia artificial
  • Plataformas interoperables y servicios en la nube

Soberanía digital: el objetivo central del acuerdo

El ministro interino del MCTI, Luis Fernandes, advirtió que los países que no desarrollen capacidades propias en inteligencia artificial podrían depender de tecnologías externas, con acceso limitado o condicionado.

El acuerdo busca precisamente evitar esa dependencia y garantizar que Brasil controle todo el ciclo de desarrollo tecnológico, desde la gestión de datos hasta su implementación.

Infraestructura y formación: claves del proyecto

El plan contempla la creación de centros de datos, servicios de nube segura y programas de formación de especialistas.

Además, se impulsarán intercambios académicos, cursos y becas para fortalecer el talento humano en inteligencia artificial.

El presidente de Serpro, Wilton Mota, destacó que la institución ya cuenta con más de 300 soluciones basadas en IA, lo que servirá como base para ampliar su uso en la administración pública.

La carrera global por la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales campos de competencia entre países. Potencias como China y Estados Unidos lideran el desarrollo, mientras otras naciones buscan posicionarse mediante alianzas estratégicas.

En este escenario, la cooperación entre Brasil y China refuerza una agenda bilateral en ciencia y tecnología, con impacto directo en la economía, la seguridad y la innovación.

Impacto regional y global

El acuerdo no solo tiene implicaciones para Brasil, sino también para América Latina, donde la adopción de inteligencia artificial aún está en desarrollo.

El fortalecimiento de capacidades locales podría marcar un precedente para otros países de la región que buscan mayor autonomía tecnológica.

  • Inteligencia artificial en América Latina: avances y retos
  • Relación comercial entre Brasil y China
  • Tecnología y soberanía digital en el mundo

Con información de Xinhua

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