El Mashi Rafael recordó que se puede recuperar el país de la educación, la salud y la seguridad

Expresivo, hablando no solo con palabras sino con los ojos, probando algo de arroz con menestra. Así, el expresidente Rafael Correa se presentó en el cuarto Live de Instagram, Almorzando con el Mashi.

Este 5 de septiembre del 2023, durante alrededor de 25 minutos, el Presidente -como todavía lo llaman sus simpatizantes- hizo un resumen de las actividades que realizó antes de las elecciones del 20 de agosto.

También evaluó los resultados y explicó cómo el asesinato de Fernando Villavicencio cambió la historia en Ecuador, al impedir que la Revolución Ciudadana ganara en primera vuelta. E hizo que el tablero electoral cambiara tanto, que el nuevo candidato presidencial de Construye ocupó el tercer lugar, cuando no pasaba del cuarto o quinto puesto entre ocho binomios, hasta antes del 9 de agosto. Ese movimiento, de María Paula Romo, logró juntar el segundo bloque de asambleístas más grande.

Con dos platos -uno con arroz y menestra de fréjol- y otro -con chuleta y patacones- sobre la mesa, Rafael Correa departió con los seguidores. Con su característico sentido del humor aseguró que sentía ganas de llorar de la alegría porque la familia Mullo le llevó esa comida a su vivienda en Bélgica. Además le compartieron ají de tomate de árbol y chimichurri verde.

Como en una comida familiar o con amigos, pero transmitida en vivo por Instagram, el Mashi Rafael relató detalles detrás de los resultados del 20 de agosto. Él llegó a México el 12 de agosto. Y para entonces, admitió, «todo era un desastre, estábamos cayendo en picada«, en cuanto a los números de intención de voto.

Esto luego de que el 9 de agosto fuera asesinado Fernando Villavicencio, acérrimo adversario de la Revolución Ciudadana, como lo calificó. De ese modo, Luisa González, la candidata presidencial, y su binomio, Andrés Arauz, bajaron de 41 puntos a 24 puntos porcentuales.

“Fue planificado, con complicidad de sus guardianes. El carro blindado llegó dos minutos después. Al parecer lo pusieron en manos de sus sicarios para culparnos. Una hecatombe, días de mucha angustia. Yo creía que no llegaríamos a segunda vuelta”.

A Luisa, dijo el expresidente Correa, no le fue mal en el debate del 13 de agosto, pero no hubo un punto de quiebre para recuperarnos y además tenía en contra también a los moderadores.

Para Mashi Rafael hubo un milagro más que una proeza política. “Fue la mano de Dios, no hay una explicación técnica”. Él brindó en los días previos a las elecciones hasta seis entrevistas diarias, el equipo de la RC5 trabajó mucho en redes sociales, además de los recorridos de los candidatos.

(Daniel) Noboa -comentó- le recuerda la campaña que hizo su padre (Álvaro Noboa, el hombre más rico del Ecuador, con una fortuna de alrededor de USD 1 000 millones). Al principio lo felicitó por el debate, pero luego se dio cuenta de que dio cifras erradas y por eso y sus declaraciones y las de su binomio le parece que es una “contradicción ambulante”.

En sus manos, apuntó dirigiéndose a la ciudadanía, está retomar ese país de la alegría, de la seguridad, de la educación, de la salud, de los servicios públicos, la dignidad, el trabajo y la soberanía.

Para Rafael Correa, con el voto telemático para los migrantes no solo hubo negligencia sino fraude. Y agradeció la lucha de los compatriotas, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobara la repetición de las elecciones.

“Muchos de nuestros votos fueron transferidos al partido de María Paula Romo, Construye. Es el gran beneficiario de la muerte de Fernando Villavicencio. Quedó en tercer lugar en las presidenciales, cuando estaban en quinto puesto y obtuvieron el segundo bloque más grande de asambleístas, después del nuestro”.

La Revolución Ciudadana reunirá 52 a 55 asambleístas, anticipó. Y Construye, 31 a 32. Lamentó que, al revisar lo ocurrido se concluya que Construye fue el gran ganador del asesinato. “Para resolver un crimen el primer paso es saber a quién beneficia”.

Asimismo, Rafael Correa respondió preguntas. Cuestionó que los neoliberales, los libertarios, Lasso y la misma vicepresidenciable de la otra lista se pasen hablando de libertad, cuando no hay seguridad y así no se puede salir tranquilos a la calle. Sin eso no hay economía, turismo ni nada.

Así, recordó que su gobierno dejó al Ecuador con una tasa de 5.6 homicidios intencionales por cada 100 000 habitantes, 900 muertes por año. En contraste, con los gobiernos de Lenín Moreno y Lasso, para agosto 2023 ya se registraron más de 5 mil muertes, de seguir la tendencia serán más de 7 mil muertes y Ecuador terminará como uno de los países más violentos del planeta.

Al igual que Luisa González y Andrés Arauz, el Mashi dijo que hay dos tipos de delincuencia, la común, que se combate con educación, salud y empleo. Pero también «el crimen organizado que ha infiltrado al Gobierno, hay narcogenerales, como denunció el embajador de Estados Unidos».

Para eso hay que combatir con tecnología, pruebas del polígrafo, interceptación de llamadas, determinar las redes financieras, vía satélite ver por dónde pasa la droga y coordinación internacional. Además cooperar con Colombia y otros países víctimas del tráfico, como los de Europa (Ecuador se ha convertido en el principal proveedor de cocaína). Son parte de las acciones que emprenderán Luisa y Andrés, saben cómo hacerlo.

En medio de la charla, le preguntaron si es animalista. “Sí, pero no me refiero a ciertos políticos”, dijo bromista. Rafael se levantó de la mesa y trajo en brazos a un gato, 18 años. Se trata de Doby, el gato que ha acostumbrado a Bélgica, «un viejo gruñón», comentó con la voz de quien se pone tierno con su mascota.

Al Mashi Rafael le preguntaron si volverán las becas estudiantiles, de ganar la Revolución Ciudadana. Y respondió que claro, “sabemos lo que hacemos, tenemos experiencia, la nueva riqueza de las naciones no es el petróleo, mar, la tierra, es el talento humano”. En su Gobierno se entregaron alrededor de 20 000 becas.

Al despedirse mostró algunos de los regalos que le envían sus seguidores, entre otros, latas de encebollado, que compartió con sus hijos, que se encuentran en diferentes universidades. También le regalaron chifles, horchata, harina de maíz tostado para hacer sango de camarón y “hierba Luisa, para que sufran los sufridores”.

Confirmado.net