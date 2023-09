La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció un programa de apoyo en la búsqueda de empleo para los jóvenes ecuatorianos, en el contexto de lo que, a su juicio, es el deber del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos.

En un conversatorio con jóvenes en Guayaquil, González resaltó que su Gobierno, de ganar también en la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 15 de octubre, promoverá la contratación de jóvenes en la empresa privada al garantizar el pago del 50% de salarios durante un año, por empleos de medio tiempo.

«Las empresas privadas que contraten a los jóvenes, nosotros como Estado vamos a pagar la mitad del salario por un empleo de medio tiempo. La idea aquí es que por un año, por un empleo de medio tiempo, nosotros como Estado vamos a invertir 67.5 millones de dólares en cubrir empleo joven, a cerca de 50 mil jóvenes», precisó González.

La aspirante a Carondelet sostuvo también que a través de esta iniciativa se impulsará la adquisición de conocimientos y experiencia delos jóvenes ecuatorianos en el ámbito laboral, apuntando al cierre de la brecha de desigualdad que actualmente registra el país.

- Advertisment Article Inline Ad -

«Y, mientras la empresa paga la otra mitad, estos jóvenes van adquiriendo conocimiento y experiencia. Y ya después de ese año, pues ya no pueden decirles que no tienen nada de experiencia, es un año que han estado trabajando en una empresa y nosotros vamos pagando esa mitad y se ve favorecida la industria, la empresa y nuestros jóvenes han adquirido conocimiento y experiencia», dijo González.

Insistió en que será política en su Gobierno el garantizar los derechos de los ciudadanos y, en este caso, el empleo para los jóvenes contará con el impulso y el apoyo del Estado.

«El empleo. Algo que nos preocupa tanto el empleo para nuestros jóvenes. Vamos también a darles apoyo desde el Gobierno nacional, porque ustedes son nuestra prioridad, porque la gente debe ser la prioridad en el estado. Y aquí lo más importante es garantizar derechos. De eso se encarga el sector público, el derecho al empleo de nuestros jóvenes, lo vamos a garantizar», puntualizó.

«La primera inversión, siempre va a ser la gente», añadió

La seguridad debe ser para todos

Durante el conversatorio con los jóvenes en Guayaquil, la candidata Luisa González también se refirió al tema de la seguridad ciudadana, en el contexto que le ha llevado a llevar puesto un chaleco antibalas durante sus actos públicos.

Detalló que un hombre fue detenido recientemente y se le incautó armas y explosivos, lo cuales, según declaraciones ante la Fiscalía General, señaló que estaba destinados para un atentado en su contra.

«Hoy día ustedes me ven con chaleco antibalas. En en medio de una requisa de armas que se hizo en la calle, capturan una persona que llevaba armamento y bombas y dijo, declaró en Fiscalía, que eran para ser utilizadas para atentar contra la vida de Luisa González. Por eso se ha reforzado la seguridad y acepté también el apoyo de las Fuerzas Armadas», declaró González.

«Eso no puede pasar en el Ecuador, así no podemos hacer política, así se afecta la democracia. Y más allá, yo me había rehusado a usar a usar un chaleco antibalas porque a mí me gusta sentir a la gente a abrazar. Y con eso, pues no se sienten igual los abrazos», agregó.

De acuerdo con la candidata, la seguridad debe ser garantizada para todos los ciudadanos, sin distinción, por lo cual su plan de Gobierno apunta ya no sólo a hacer de Ecuador nuevamente el segundo país más seguro de América Lat¡na, sino el primero.

«La seguridad debe ser para todos y todas. Desde los pequeñitos hasta los más adultos y para todos los ciudadanos. La seguridad debe ser garantizada por el estado y no un privilegio de quién puede pagarse un chaleco o alguien que le cuide. Así que hacia eso vamos a trabajar hacia un país de paz. ¿Vamos a convertir a Ecuador en El País más seguro de Latinoamérica», sentenció.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net