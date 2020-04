Más periodistas son despedidos en medio de la catástrofe

Los trabajadores de la comunicación en Ecuador se están convirtiendo en las otras víctimas de la catástrofe que vive Ecuador. Varios medios de comunicación han despedido a periodistas, camarógrafos, asistentes sin importar su trayectoria ni condición.

Los despidos ya no solamente corresponden al sector público, ahora también lo hacen desde el sector privado. El Universo, Canal 1 son los medios que han desvinculado a sus trabajadores en estas instancias.

Los gremios periodísticos no se han pronunciado en defensa del trabajo y la vida de los trabajadores de la comunicación despedidos. En cambio varios periodistas sí han denunciado estos despidos con el hashtag #NoALosDespidosInhumanos

Periodista Carmen Luisa Samaniego

Consternada por la acción en contra de cada uno de ustedes, colegas periodistas, es urgente que haya un pronunciamiento de gremios periodísticos y de quienes dicen defender a la prensa incluido usted también presidente Lenín Moreno.

Cada compañero tiene su familia, responsabilidades que cumplir y con el pretexto de la crisis se deja sin empleo a gente honesta, brillante y con gran capacidad. Si hablamos de levantarnos juntos hagámoslo, pero con dignidad y valentía no con pretextos. Mucho abuso carajo de quienes tienen poder!

Soy Carmen Luisa Samaniego periodista independiente que no dependo de nadie pero hago mi trabajo de forma correcta y profesional. Basta de abuso con algunos compañeros!.

. #URGENTE | esta es la lista de los colegas y personal que trabajó, hasta hoy en @CanalUnoTv . No recibieron décimos desde el anterior año. Impagos en el @IESSec y deudas de estos meses de sueldo. @CIDH @MinTrabajoEc @DEFENSORIAEC #EcuadorEnCrisis #DespidosEc #Ecuador pic.twitter.com/v9WoflO9Fl

@SCC1705 @CarlosVerareal los despidos no son por la situación del Coronavirus ,son por 5 años de no pago al @IESSec y cinco meses de sueldo más incumplimiento de dos años de los décimos ,el @MinTrabajoEc ya sabía de ésto y no hizo nada y el dueño alista las maletas. MISERABLE https://t.co/y83YPUbhLC

— Mauricio Herrera. (@amauricioh) April 23, 2020