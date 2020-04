Cómo un medio de comunicación aliado a Trump replicó teorías conspirativas sobre laboratorios chinos

Una teoría de conspiración sobre la fuga de Covid-19 del Instituto de Virología Wuhan de China es la arma de destrucción masiva iraquí de la administración Trump. Y Josh Rogin del Washington Post está haciendo el papel de Judith Miller.

Por Max Blumenthal y Ajit Singh

Con las muertes en EE.UU. por complicaciones relacionadas con Covid alcanzando un máximo de 30.000, los aliados del presidente Donald Trump están llevando su campaña de relaciones públicas contra China a nuevas alturas de lo absurdo, con la esperanza de legitimar una teoría de conspiración que culpa a un laboratorio de investigación biológica chino por haber diseñado el nuevo coronavirus.

La teoría señala al Instituto de Virología de Wuhan como el culpable de la pandemia, ya sea por una fuga accidental causada por la investigación insegura de los coronavirus de murciélagos o deliberadamente, por la fabricación de un arma biológica. Desplegada por primera vez en enero por el derechista Washington Times, la conspiración fue desestimada y desacreditada en su momento por periodistas y científicos.

Con un aparente indicio en abril de un gobierno de Trump desesperado por cambiar la culpa de su irresponsable respuesta al coronavirus, Fox News y el Washington Post han sacado la historia del húmedo mercado político de la derecha y la han pulido para el consumo público.

Aunque ninguno de los dos publicó una sola prueba concreta para apoyar sus afirmaciones, la historia ha ganado fuerza incluso entre los fervientes elementos anti-Trump del establecimiento político.

En cuanto a la fuente real del Covid-19, la conclusión de un equipo de investigadores estadounidenses, británicos y australianos no podría ser más clara: «no creemos que ningún tipo de escenario basado en el laboratorio sea plausible… Nuestros análisis muestran claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio ni un virus manipulado a propósito», afirmaron los virólogos en un artículo del 17 de marzo publicado en la revista científica Nature.

Un grupo de 27 científicos de salud pública de ocho países firmaron una carta abierta este marzo en la revista médica The Lancet en la que se expresaba apoyo a los científicos y profesionales de la salud en China y «se condenan enérgicamente las teorías de conspiración que sugieren que el COVID-19 no tiene un origen natural». La carta afirma que los hallazgos científicos hasta la fecha «concluyen de manera abrumadora que este coronavirus se originó en la vida silvestre, como tantos otros patógenos emergentes».

Después de haber pasado los últimos cuatro años despotricando contra los «medios de comunicación falsos» y los elementos del «estado profundo» de la burocracia de seguridad nacional por su campaña para pintarlo a él y a sus aliados como colaboradores rusos, Trump está empleando ahora las mismas tácticas que condenó para aumentar el conflicto con China. Al plantar noticias falsas sobre las malas acciones de China a través de funcionarios anónimos de EE.UU. y depósitos de documentos dudosos, la Casa Blanca parece esperar que un conflicto escalado en el extranjero se haga notar por sus fracasos en el país.

El despliegue de las teorías de conspiración de Trump sobre un laboratorio chino no sólo refleja las tácticas que sus oponentes usaron para aumentar la narrativa del Russiagate, sino que recuerda la exitosa campaña de desinformación que los neoconservadores de la administración de George W. Bush promulgaron cuando plantaron una revelación aparentemente explosiva sobre las armas de destrucción masiva iraquíes con la corresponsal del New York Times, Judith Miller.

La augusta reputación del Times confirió legitimidad a la tonta historia de las armas de destrucción masiva, permitiendo a la administración Bush vender la invasión de Irak a la clase política de Beltway a través de las líneas partidistas. Miller fue finalmente expuesta como una estafadora y fue a la cárcel para proteger a sus fuentes neoconservadoras, pero no antes de que miles de miembros del servicio americano fueran asesinados en Irak y cientos de miles de iraquíes murieran en el caos que generaron.

Hoy en día, mientras la administración Trump eleva su guerra propagandística contra China a un nuevo e inquietante nivel, un columnista neoconservador del Washington Post está ocupando los zapatos de Miller.

Desde la teoría de la conspiración latente hasta el arma de desinformación estilo ADM iraquí

La teoría de que el virus Covid-19 escapó de un laboratorio de investigación biológica en Wuhan, China, fue reavivada el 14 de abril en una columna del Washington Post de dudosa procedencia por Josh Rogin. Un experto neoconservador cuya biografía enumera trabajos anteriores en la embajada japonesa, Rogin ha pasado años agitando por un cambio de régimen contra los países que forman el «eje del mal» de la administración Bush.

Hacia el final de su artículo, Rogin admitió: «No sabemos si el nuevo coronavirus se originó en el laboratorio de Wuhan». Hasta ese momento, sin embargo, ofreció todas las insinuaciones posibles de que el virus había surgido del Instituto de Virología de Wuhan. Su artículo parecía ser una planta de inteligencia que dependía en gran medida de los documentos vertidos por los funcionarios del gobierno de EE.UU. deseosos de aumentar el calor en China.

La hipótesis del columnista del Post se basaba en gran medida en un cable de enero de 2018 de la embajada de EE.UU. en Pekín que afirmaba haber «obtenido» inocentemente. El cable advirtió que «el trabajo del laboratorio [Wuhan] sobre los coronavirus de murciélago y su potencial transmisión humana representaba un riesgo de una nueva pandemia similar al SARS». Pero como explicamos más tarde, Rogin distorsionó la naturaleza de la investigación en cuestión y posteriormente se negó a publicar el resto del cable de EE.UU. cuando fue presionado por los científicos.

Mientras protegía su credibilidad detrás de las advertencias, Rogin se dirigió a Xiao Qiang, un activista del cambio de régimen apoyado por los EE.UU. identificado engañosamente como un «científico de investigación», para argumentar que la teoría del laboratorio de Wuhan era «una pregunta legítima que debe ser investigada y respondida». Rogin no citó a ningún virólogo o epidemiólogo.

El artículo de Rogin fue objeto de una crítica estridente por parte de la Dra. Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Columbia, que calificó sus afirmaciones sobre el laboratorio chino de «extremadamente vagas» y afirmó que no había «demostrado un riesgo claro y específico». Pero en este punto, una operación de desinformación aparentemente guiada por la Casa Blanca estaba en pleno apogeo.

El 15 de abril, el día después de que apareciera el artículo de opinión de Rogin, el corresponsal de Fox News Bret Baier publicó un artículo notablemente similar que decía, «hay una creciente confianza en que el brote de Covid-19 probablemente se originó en un laboratorio de Wuhan…»

Al igual que Rogin, Baier no ofreció ninguna prueba concreta para apoyar su afirmación incendiaria, basándose en cambio en «documentos clasificados y de código abierto» no especificados de «fuentes estadounidenses», que admitió no haber visto personalmente.

Esa noche, el archi-neoconservador senador republicano Tom Cotton lanzó una diatriba cuidadosamente coreografiada en Fox News. «El reportaje de Bret Baier muestra que el Partido Comunista Chino es responsable de cada muerte, cada trabajo perdido, cada nido de jubilación perdido, por este coronavirus», tronó Cotton. «Y Xi Jinping y sus compañeros comunistas chinos deben pagar el precio.»

The Chinese Communist Party is responsible for every single death, every job lost, every retirement nest egg lost, from this coronavirus. And Xi Jinping must be made to pay the price. pic.twitter.com/OLCj5Z5rrp — Tom Cotton (@SenTomCotton) April 16, 2020

El oportuno espectáculo de la aparición de Cotton sugirió una estrecha coordinación entre su oficina, la administración Trump y sus aliados mediáticos para vender la teoría de la conspiración al público.

Mientras tanto, los líderes de los comentarios liberales anti-Trump pulieron el artículo de Rogin con el brillo de la respetabilidad bipartidista.

Después de que fuera compartido por el columnista de la revista New York Magazine, Yashar Ali, el columnista del New York Times, Charles Blow, expresó su propio asombro por la supuesta columna reveladora: «No vi venir esto».

Tom Gara de Buzzfeed fue un paso más allá, proclamando que la «teoría de escape de un laboratorio» era «totalmente plausible» en un tweet que compartía el artículo de opinión.

Incluso la Columbia Journalism Review escribió que el artículo de Rogin «contenía un nuevo reportaje explosivo», ignorando la historia bien establecida del columnista del Washington Post como publicista del movimiento neoconservador.

El presentador de MSNBC Chris Hayes también parecía ser engañado por la conspiración de Rogin:

El 17 de abril, el Secretario de Estado Mike Pompeo elevó la teoría infundada a la escena mundial cuando declaró: «Seguimos pidiendo al Partido Comunista Chino que permita a los expertos entrar en ese laboratorio de virología para que podamos determinar con precisión dónde comenzó este virus».

Ese mismo día, Trump declaró que «parece tener sentido» que el virus haya sido fabricado en un laboratorio en Wuhan. Al igual que Cotton y Pompeo, no ofreció ninguna evidencia para apoyar su corazonada.

TRUMP: "It seems to make sense" that COVID was released from a lab in China pic.twitter.com/mLDit5iAEL — ᏔმƦ𝔢ჳ💤 (@mooncult) April 17, 2020

A seis meses de las elecciones presidenciales, y en medio de una espantosa crisis de salud pública que amenazaba con sumir a la economía estadounidense en una depresión, una teoría de conspiración marginal se había convertido en la pieza central de la guerra cultural de Trump contra China.

De hecho, la historia apareció por primera vez como un globo de prueba lanzado por un periódico de derecha en enero, cuando pocos en los EE.UU. estaban prestando atención al brote de Covid.

Los extraños orígenes de la teoría del laboratorio de Wuhan

On January 24, a shocking headline blared from the pages of the Washington Times, a right-wing paper owned by the South Korean cult known as the Unification Church. “Coronavirus may have originated in a lab linked to China’s biowarfare program,” the paper announced.

Its source for the remarkable claim was a former lieutenant colonel in an Israeli military intelligence unit named Danny Shoham. “Coronaviruses [particularly SARS] have been studied in the institute and are probably held therein,” Shoham remarked to the Washington Times, referring to the Wuhan Institute of Virology.

Aunque Shoham sugirió que «la infiltración de virus hacia el exterior podría tener lugar como una fuga o como una infección interior inadvertida de una persona que normalmente salía de la instalación en cuestión», finalmente concedió (como prácticamente todos los demás expertos han hecho hasta ahora): «hasta ahora no hay evidencia o indicación de tal incidente».

Shoham es actualmente becario del Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat, un centro de investigación vinculado al Partido Likud con sede en la Universidad Bar-Ilan de Israel. Una mirada a su trabajo para el instituto revela una clara dedicación a la agenda del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, con un enfoque particular en la contención de Irán y en la presión por el cambio de régimen en Siria.

El Centro Begin-Sadat ha instado previamente a Occidente a no derrotar a ISIS, planteando al grupo yihadista como una «herramienta útil» para socavar al gobierno sirio y a Irán.

Además de Shoham, el Washington Times citó un reportaje de Radio Free Asia (RFA) en el que se insinuaba que el Instituto de Virología de Wuhan podría haber sido la fuente de Covid-19.

No se mencionó el papel de RFA como una agencia de noticias del gobierno de EE.UU. creada durante la Guerra Fría como parte de una «Red Mundial de Propaganda Construida por la CIA», en palabras del New York Times.

RFA es operada por la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos (antes la Junta de Gobernadores de Radiodifusión), una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos que opera bajo la vigilancia del Departamento de Estado. Describiendo su trabajo como «vital para los intereses nacionales de los EE.UU.», el objetivo principal de la Agencia de los EE.UU. en materia de radiodifusión es ser «coherente con los amplios objetivos de la política exterior de los Estados Unidos».

Larry Klayman, un abogado republicano de derecha con una inclinación a presentar demandas por molestias contra enemigos políticos, rápidamente aprovechó la historia del Washington Times como base para una demanda colectiva de 20.000 millones de dólares contra China en un tribunal federal de los Estados Unidos. (El Senador Cotton y la Sociedad neoconservadora Henry Jackson han llamado desde entonces a acciones agresivas de la ley de EE.UU. contra China por el coronavirus).

Días después del artículo del Washington Times, el principal rival del periódico, el Washington Post, publicó un extenso artículo citando a virólogos que refutaron la teoría de que el Covid-19 había sido diseñado, dando testimonio de la calidad de la investigación en el Instituto de Virología de Wuhan, y echando agua fría sobre la teoría de que el virus podría haber sido un arma biológica.

El 25 de marzo, dos meses después de que su informe apareciera por primera vez, el Washington Times añadió una nota editorial al artículo en la que esencialmente rechazaba su tesis: «Desde que se publicó esta historia», la nota decía, «científicos de fuera de China han tenido la oportunidad de estudiar el virus del SARS-CoV-2″. Concluyeron que no muestra signos de haber sido fabricado o manipulado a propósito en un laboratorio, aunque el origen exacto sigue siendo turbio y los expertos debaten si puede haberse filtrado desde un laboratorio chino que lo estaba estudiando».

Ese mismo día, Danny Shoham le dijo al periódico israelí Haaretz, «Por ahora no hay todavía ningún hallazgo inequívoco que nos diga claramente cuál es la fuente del virus».

La teoría de la conspiración parecía haber fracasado. En su desesperación por revivir la historia aparentemente muerta dos meses después, la administración Trump aparentemente se dirigió al mismo medio que la había desacreditado inicialmente: el Washington Post.

Haciendo girar los cables del Departamento de Estado de EE.UU. en siniestros esquemas chinos

La columna del 14 de abril de Josh Rogin del Washington Post que trajo la conspiración del laboratorio de Wuhan de entre los muertos se lee como un clásico vertido de documentos del Departamento de Estado. Basándose en un par de cables de dos años de antigüedad de la embajada de EE.UU. en Beijing, Rogin avivó las sospechas sobre supuestos problemas de seguridad en un laboratorio que estudia los coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV).

Las instalaciones chinas son un laboratorio de nivel de bioseguridad 4 (BSL-4), el más alto estándar internacional de precaución de bioseguridad. Docenas de instalaciones de BSL-4 están en funcionamiento en todo el mundo – incluyendo 13 instalaciones en los EE.UU. solamente a partir de 2013. «El objetivo final de la investigación del BSL-4», según Scientific American, «es avanzar hacia la prevención y el tratamiento de enfermedades mortales».

Rogin basó su alarmismo sobre las supuestas preocupaciones de seguridad con el laboratorio chino en un único y vago comentario de los funcionarios de la embajada de EE.UU. sin aparente experiencia científica. «Durante las interacciones con los científicos del laboratorio WIV», dice el cable, «notaron que el nuevo laboratorio tiene una seria escasez de técnicos e investigadores adecuadamente entrenados, necesarios para operar con seguridad este laboratorio de alta contención».

Sin embargo, la principal toma de los cables del Departamento de Estado vertidos sobre Rogin socava las afirmaciones más sensacionales del columnista. En los documentos, los funcionarios de EE.UU. ponen más énfasis en el valor de la investigación realizada en el laboratorio de Wuhan para predecir y prevenir posibles brotes de coronavirus que en las preocupaciones de seguridad.

«Lo más importante», afirma el cable, «es que los investigadores también demostraron que varios coronavirus similares al SARS pueden interactuar con el ACE2, el receptor humano identificado para el coronavirus del SARS». Este hallazgo sugiere fuertemente que los coronavirus similares al SARS de los murciélagos pueden ser transmitidos a los humanos para causar enfermedades similares al SARS. Desde la perspectiva de la salud pública, esto hace que la vigilancia continua de los coronavirus similares al SARS en los murciélagos y el estudio de la interfaz entre animales y humanos sea fundamental para la predicción y prevención de futuros brotes de coronavirus».

La Dra. Angela Rasmussen, viróloga e investigadora asociada del Centro de Infecciones e Inmunidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, señaló que el cable «argumenta que es importante seguir trabajando en los CoV de murciélagos debido a su potencial como patógenos humanos, pero no sugiere que haya problemas de seguridad relacionados específicamente con el trabajo de WIV en CoV de murciélagos capaces de usar ACE2 humano como receptor».

Finalmente, Josh Rogin se vio obligado a admitir que no había pruebas que apoyaran sus insinuaciones, concediendo en el penúltimo párrafo del artículo, «No sabemos si el nuevo coronavirus se originó en el laboratorio de Wuhan».

Aunque Rogin afirmó que era un «paso inusual» que los funcionarios de la embajada estadounidense visitaran el laboratorio en Wuhan, los intercambios internacionales son extremadamente comunes, así como la colaboración entre investigadores estadounidenses y chinos. Desde su apertura en 2015, el WIV ha recibido visitas de científicos, expertos en salud y funcionarios del gobierno de más de una docena de países.

La instalación en cuestión, el Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Alto Nivel, es producto de la colaboración conjunta entre China y Francia, y será certificada por las autoridades de ambos países junto con las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 2016. Desde 2015, ocho delegaciones de funcionarios del Gobierno francés, científicos y profesionales de la salud han visitado el laboratorio.

Es importante señalar que Francia, el país con más experiencia y conocimientos sobre el laboratorio de Wuhan, aparte de China, ha rechazado enérgicamente los informes de que el nuevo coronavirus se originó en la instalación.

«Queremos dejar claro que hasta el día de hoy no hay ninguna prueba objetiva que corrobore los recientes informes de la prensa estadounidense que relacionan los orígenes del Covid-19 con el trabajo del laboratorio P4 [o BSL-4] de Wuhan, China», dijo un funcionario de la oficina del Presidente Emmanuel Macron el 18 de abril.

Según la OMS, «se invirtió mucho en la formación del personal», con investigadores que se formaron en los EE.UU., Francia, Canadá y Australia, y luego en la casa antes de que el laboratorio entrara en funcionamiento. Los investigadores chinos han sido francos y transparentes en su protocolo de seguridad, publicando, en mayo de 2019, una visión general de su programa de formación para los usuarios del laboratorio en una publicación del CDC de EE.UU. sobre las enfermedades infecciosas emergentes.

El falso «científico» de Rogin es un activista del cambio de régimen apoyado por el gobierno de EE.UU.

En lugar de discutir los temas que rodean a la WIV con los expertos científicos, Rogin intentó reforzar sus afirmaciones basándose en las especulaciones de los funcionarios anónimos de la administración Trump y de Xiao Qiang, un activista del gobierno antichino con un largo historial de financiación del gobierno de los Estados Unidos.

Rogin se refirió a Xiao simplemente como un «científico de investigación», intentando deshonestamente proporcionar credibilidad académica al disidente político profesional. De hecho, Xiao no tiene experiencia en ninguna ciencia y da clases de «activismo digital», «libertad en Internet» y «blogging China». Reveladoramente, Rogin omitió por completo el registro real de Xiao Qiang como activista del gobierno anti-chino.

Durante más de 20 años, Xiao ha trabajado con y ha sido financiado por el National Endowment for Democracy (NED), el brazo principal de los esfuerzos de cambio de régimen del gobierno de EE.UU. en los países objetivo de Washington. La NED ha financiado y entrenado movimientos de oposición de derecha desde Venezuela hasta Nicaragua y Hong Kong, donde elementos separatistas violentos pasaron gran parte del año 2019 agitando por el fin del gobierno chino.

Xiao fue director ejecutivo de la ONG Derechos Humanos con sede en Nueva York en China de 1991 a 2002. Durante mucho tiempo fue vicepresidente del comité directivo del Movimiento Mundial para la Democracia, una «red de redes» internacional fundada por la NED y «para la cual la NED actúa como secretaría». Xiao es también el editor jefe de China Digital Times, una publicación que fundó en 2003 y que también está financiada por la NED.

Usar «teorías no verificadas» para difamar a un científico chino

Para sugerir astutamente que el Instituto de Virología de Wuhan fue la fuente del brote de Covid-19, Rogin se centró en el registro de Shi Zhengli, el jefe del equipo de investigación del WIV que estudia los coronavirus de los murciélagos, distorsionando su registro para pintarla como una científica loca e imprudente. Rogin afirmó que «otros científicos cuestionaron si el equipo de Shi estaba tomando riesgos innecesarios» y que «el gobierno de los EE.UU. había impuesto una moratoria en la financiación» del tipo de investigación que el equipo de Shi estaba llevando a cabo.

Para respaldar su afirmación, Rogin citó un artículo publicado en 2015 en la revista Nature sobre un debate acerca de los riesgos asociados a un experimento que creó una versión híbrida de un coronavirus de murciélago. Sin embargo, el artículo ni siquiera nombraba a Shi, refiriéndose en cambio a un estudio que tuvo lugar en los Estados Unidos – no en Wuhan – y que fue dirigido por un equipo de investigadores de enfermedades infecciosas estadounidenses en la Universidad de Carolina del Norte. Shi contribuyó al estudio como uno de los 13 coautores, 10 de los cuales trabajaron en universidades americanas.

Según Nature, el estudio dirigido por los estadounidenses estaba «en marcha antes de que comenzara la moratoria de los EE.UU., y los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU. (NIH) permitieron que procediera mientras estaba siendo examinado por el organismo».

Preocupados por el hecho de que su artículo estaba siendo reproducido descuidadamente por teóricos de la conspiración para sugerir que el coronavirus fue diseñado en un laboratorio, los editores de Nature colocaron un descargo de responsabilidad en la parte superior del artículo en marzo de este año que decía: «Somos conscientes de que esta historia se está utilizando como base para teorías no verificadas de que el nuevo coronavirus que causa el COVID-19 fue diseñado. No hay evidencia de que esto sea cierto; los científicos creen que un animal es la fuente más probable del coronavirus».

Los científicos cuestionan los informes de mala calidad de Rogin, los expertos se funden

Los científicos han criticado a Josh Rogin por no haber entrevistado a ningún experto y haber confiado en vagas insinuaciones para impulsar una agenda política.

La Dra. Angela Rasmussen, la viróloga de la Universidad de Columbia, criticó las sensacionales afirmaciones de Rogin sobre los protocolos de seguridad del laboratorio chino como «extremadamente vagos», afirmando que no «demostró un riesgo claro y específico». El Dr. Rasmussen golpeó a Rogin por representar incorrectamente los cables del Departamento de Estado de los EE.UU. y «citas de selección» para avanzar en su narración.

El Dr. Stephen Goldstein, otro virólogo e investigador posdoctoral de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, acusó a Rogin de «múltiples lagunas sustantivas y científicas» y de basarse en «insinuaciones sin fundamento». Reveladoramente, Rogin rechazó sus peticiones de publicar los cables del Departamento de Estado de EE.UU. en su totalidad.

Después de ser cuestionado por el Dr. Rasmussen, el Dr. Goldstein y otros por sus informes irresponsables y su falta de consulta a los expertos científicos, Rogin afirmó haber hablado con los «principales virólogos», pero se negó a elaborar o explicar por qué no incluyó las opiniones de estos supuestos expertos en su artículo.

It's irresponsible for political reporters like Rogin uncritically regurgitate a secret "cable" without asking a single virologist or ecologist or making any attempt to understand the scientific context. Thank you, @JeremyKonyndyk, for calling this out. — Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) April 15, 2020

Un artículo de Forbes del 17 de abril del Dr. Jason Kindrachuk, profesor asistente de patogénesis viral en la Universidad de Manitoba, también socavó las afirmaciones de Rogin, afirmando que no existe ninguna evidencia científica que apoye la teoría de que el nuevo coronavirus se filtró de un laboratorio chino.

Una carrera de llevar agua para los militaristas

Mientras que innumerables periodistas han sido expulsados de los medios principales por desafiar las narrativas pro-guerra, Josh Rogin del Washington Post ha hecho una carrera de publicar propaganda sensacionalista y a menudo neoconservadora desafiada en los hechos, disfrazada de reportaje.

Después de una temporada en un diario japonés y en la embajada de Japón, Rogin se ganó su nombre llevando agua para el estado de seguridad nacional de los EE.UU. En el Daily Beast, se unió a su compañero neoconservador Eli Lake en una falsa historia de 2013 que afirmaba que la «Legión de la Perdición» de Al-Qaeda se reunió para una «conferencia telefónica».

Producto evidente de las filtraciones de los partidarios de la línea dura de la seguridad nacional que trataban de pintar a Obama como débil ante el terror, Rogin y Lake se vieron obligados en última instancia a calificar la inexistente «llamada» como una «comunicación no telefónica» después de que fuera objeto de burlas y críticas por parte de los expertos en seguridad nacional.

Dos años más tarde, Rogin promovió otra historia falsa con fotos de una columna de tanques rusos que reabastecían a los separatistas pro rusos en Ucrania. Las fotos resultaron ser de hace años, y mostraban tanques rusos en Osetia del Sur.

La fallida trayectoria ascendente de Rogin lo llevó junto a Bloomberg, donde él y su compañero neoconservador Eli Lake fueron recompensados con salarios de 275.000 dólares al año para continuar publicando estenografía para los partidarios de la línea dura de la política exterior en el Congreso y el Departamento de Estado.

Desde que Rogin se unió al Washington Post, propiedad de Amazon, en 2017, ha presionado al ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, para que siga con su etiqueta de «Troika de la tiranía» con operaciones de cambio de régimen contra los estados socialistas de América Latina; aprovechó el asesinato en Estados Unidos del líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi para pedir a Washington que asesine al presidente sirio Bashar al-Assad; pidió a Estados Unidos que apoye a las milicias extremistas en la provincia siria de Idlib, controlada por al-Qaeda; y sugirió que un ex funcionario de Obama sea procesado en un tribunal federal por ejercer presión sobre la empresa privada de comunicaciones china Huawei.

Al comienzo de lo que se convirtió en una cruzada de años para denigrar a la representante Tulsi Gabbard por su oposición a la guerra de poder de EE.UU. contra Siria, Rogin se vio obligado a publicar una corrección de 70 palabras después de acusar a Gabbard de actuar como «portavoz de Assad en Washington».

A pesar de su largo historial de errores y retórica febril, Josh Rogin ha logrado incorporar una teoría de la conspiración que los científicos consideran pura basura. Incrustado en un papel que ha construido su marca en la oposición a Trump, proporcionó a la administración Trump el vehículo perfecto para entregar la nueva propaganda de la Guerra Fría al público. Como el lema del Post advierte, «La democracia muere en la oscuridad».

Max Blumenthal es un periodista galardonado y autor de varios libros, incluyendo el best-seller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War, y The Management of Savagery. Ha producido artículos impresos para una serie de publicaciones, muchos reportajes de vídeo y varios documentales, incluyendo Killing Gaza. Blumenthal fundó The Grayzone en 2015 para arrojar luz periodística sobre el estado de guerra perpetua de Estados Unidos y sus peligrosas repercusiones internas.

