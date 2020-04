Correa: «La Patria se nos va»

Ecuador es uno de los países que peor ha manejado la pandemia de la COVID-19 según indicadores internacionales. De acuerdo a los datos del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins Ecuador ocupa el puesto 27 con 10.128 contagios y 1.333 fallecidos en el contexto de la COVID-19.

Pese a que estos resultados oficiales son apenas una parte de la realidad según la ministra de gobierno, el resultado conduce a que Ecuador es uno de los países con más muertes y contagios per cápita a nivel mundial.

Al pésimo manejo sanitario se sumó en las últimas horas el desplome en el precio del crudo a nivel internacional. Por segundo día consecutivo se ubica en negativo la cotización del WTI, referencial para el petróleo ecuatoriano.

NUNCA he visto una crisis como ésta, y con un “presidente” que sólo busca justificar su ineptitud.

El expresidente de la República Rafael Correa Delgado, 2007-2017, lamentó que el régimen siga sin gobernar y que insista en criticar a la administarción anterior. Advirtió que «La Patria se nos va. Se nos va la dolarización».

Ecuador debate la aprobación de dos leyes económicas con carácter urgente enviadas por el Ejecutivo. Ya hay varias criticas de diferentes sectores que lo califican de tramposa, inequitativa y de acumulación.

