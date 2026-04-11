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April 11, 2026

Visitas de turistas internacionales a México crecieron 4,2% interanual en febrero

  • abril 11, 2026
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México recibió en febrero a 3,8 millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento de 4,2 por ciento en términos interanuales, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los turistas internacionales son residentes en el extranjero que pernoctaron en México.

Si se suma la cantidad de personas que entraron al país norteamericano pero no durmieron durante su viaje, en el segundo mes del año ingresaron más de ocho millones de visitantes, 8,5 por ciento más que en el mismo mes de 2025.

Por otra parte, en febrero de 2026, el ingreso de divisas por el gasto total de personas viajeras internacionales ascendió a 3.268 millones de dólares, lo que representa un incremento de 0,4 por ciento a tasa anual.

En febrero pasado, el gasto medio de los viajeros internacionales fue de 408 dólares, lo que significó un descenso de 7,5 por ciento a tasa anual.

En 2025, México consolidó su posición como el sexto país más visitado del mundo, cuando recibió 47,8 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del seis por ciento respecto a 2024.

El diseño de las encuestas de visitantes extranjeros tiene como base metodológica las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de Turismo, que establece los lineamientos para la investigación del sector.

Con información de AGENCIA SPUTNIK

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