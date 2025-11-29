Uruguay pide reducir tensiones en el Caribe y evitar una guerra en la región

Uruguay busca reducir las tensiones en el Caribe, al considerar que no puede haber guerra en la región, afirmó este viernes el canciller, Mario Lubetkin.

«La posición de Uruguay es bajar las tensiones en el Caribe urgentemente, es que no puede haber guerra en la región, es que hay que mantener a esta América Latina y caribeña en escenario de paz y desnuclearizada», dijo el funcionario en el programa Arriba Gente.

El canciller fue consultado sobre la posición de Uruguay ante el despliegue militar de EEUU en el Caribe e insistió en que todos los países de la región tienen que hacer su esfuerzo para bajar la tensión.

En ese sentido, destacó que la mayoría de los miembros de la Celac resaltan la necesidad de que haya paz en la región.

Asimismo, reafirmó la iniciativa de su Gobierno de ser un promotor de paz y trabajar para la mediación de conflictos y facilitación de diálogos.

Lubetkin dijo que Uruguay trabaja junto a otros países para desmontar los mecanismos de tensión alrededor de Latinoamérica y el Caribe ya que sería «un drama» un enfrentamiento militar.

«No solamente por el tema de la paz y la estabilidad sino para nuestro desarrollo socio económico, de que viviéramos en un continente en estado de guerra sería un drama para todos y se golpearía también a las economías», advirtió.

Washington desplegó en agosto tres buques con 4.000 soldados en aguas en el Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento del combate contra el tráfico de drogas.

Desde el 2 de septiembre, se registraron 22 ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga en esa región, los cuales dejaron más de 80 personas fallecidas.

Venezuela califica a los ataques como violatorios de los derechos humanos.

Varios Gobiernos y organismos internacionales han rechazado el despliegue militar estadounidense y exigen que se respete a Latinoamérica y el Caribe como «zona de paz».

Pese a las denuncias, en noviembre llegó al Caribe, cerca de Venezuela, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.

En respuesta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó todo su sistema de armas con el fin de ejecutar una fase superior del denominado Plan Independencia 200 dedicado a la seguridad integral del país.

Con información de AGENCIA SPUTNIK