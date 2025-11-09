Shakira conquista Ecuador con un espectáculo inolvidable en Quito

Shakira demostró una vez más por qué es una de las artistas más queridas de la música latina. En su primer concierto en Ecuador, como parte de su gira «Las Mujeres Ya No Lloran», la cantante colombiana cautivó a más de 35,000 espectadores en el Estadio Olímpico Atahualpa el sábado 8 de noviembre de 2025.

Me emociona tanto ver esto…Shakira abandonando el estado en Quito y las calles llenas de gente, solo las grandes LEYENDAS (y mejores personas) consiguen eso, el mundo entero la quiere 🥹❤️#Shakira #LMYNLWorldTourQuito pic.twitter.com/xRS6FaeZnS — Snowy Wolf 🐾 (@SnowyWolf_83) November 9, 2025

Con un show de dos horas, Shakira combinó potencia, nostalgia y cercanía, dejando a mothers, jóvenes y niños cantando a todo pulmón sus éxitos.

#EXPRESIONES | El esperado primer concierto de Shakira en Quito de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ se convirtió en uno de los eventos musicales más grandes del año. El estadio Olímpico Atahualpa fue el epicentro de una verdadera fiesta latina.



Así fue el show 👉… pic.twitter.com/f12KnSgjWf — Diario Expreso (@Expresoec) November 9, 2025

El escenario de El Batán se transformó en un verdadero festín visual y auditivo, con imponentes pantallas y juegos de luces que complementaron su entrega total al público ecuatoriano.

La cantante colombiana #Shakira convirtió este sábado a #Quito en la capital de la música latina, al derrochar fuerza, talento, música y alegría durante el primero de los tres conciertos que ofrecerá en #Ecuador. https://t.co/QOL8oMPQiM pic.twitter.com/XQn3Y9bkLg — El Universo (@eluniversocom) November 9, 2025

Ecuador vibró, bailó y añoró con la historia musical de «La Loba», quien, con su presencia impecable, reafirmó su lugar como ícono de la música latina.

🎤 Shakira conquistó el estadio Olímpico Atahualpa con un espectáculo de más de dos horas, donde más de 30 000 fanáticos corearon sus éxitos desde ‘Estoy Aquí’ hasta ‘TQG’ y ‘Copa Vacía’.



💃 La barranquillera hizo vibrar Quito con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”,… pic.twitter.com/Qaj8KQDjkH — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) November 9, 2025

Este evento no solo marcó uno de los conciertos más grandes del año, sino que también dejó una huella imborrable en la memoria de todos los asistentes.

#SHAKIRA I Cercana, poderosa, impecable, nostálgica. Shakira enamoró a Ecuador en su primera noche de conciertos en el estadio Atahualpa, el sábado 8 de noviembre.

–

La cantante colombiana se presentó en el escenario de El Batán con un impresionante show que duró dos horas.

-… pic.twitter.com/tf4DDjwD6k — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 9, 2025

IMAGEN TELEAMAZONAS

FIN