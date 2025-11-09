Shakira conquista Ecuador con un espectáculo inolvidable en Quito

Shakira demostró una vez más por qué es una de las artistas más queridas de la música latina. En su primer concierto en Ecuador, como parte de su gira «Las Mujeres Ya No Lloran», la cantante colombiana cautivó a más de 35,000 espectadores en el Estadio Olímpico Atahualpa el sábado 8 de noviembre de 2025.
Con un show de dos horas, Shakira combinó potencia, nostalgia y cercanía, dejando a mothers, jóvenes y niños cantando a todo pulmón sus éxitos.
El escenario de El Batán se transformó en un verdadero festín visual y auditivo, con imponentes pantallas y juegos de luces que complementaron su entrega total al público ecuatoriano.
Ecuador vibró, bailó y añoró con la historia musical de «La Loba», quien, con su presencia impecable, reafirmó su lugar como ícono de la música latina.
Este evento no solo marcó uno de los conciertos más grandes del año, sino que también dejó una huella imborrable en la memoria de todos los asistentes.
