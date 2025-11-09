Urgente!

Detalles del Setlist de Shakira en Quito (8 de noviembre de 2025)
November 9, 2025

Detalles del Setlist de Shakira en Quito (8 de noviembre de 2025)

  • noviembre 9, 2025
  • 0
  • 15
  • 2 Min Read

El concierto de Shakira en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, duró aproximadamente dos horas y contó con 29 canciones, recorriendo toda su trayectoria musical. 

Según reportes del evento, el público ecuatoriano vibró con un mix de éxitos nostálgicos, colaboraciones icónicas y tracks del álbum homónimo de la gira, como Monotonía y Copa Vacía, que generaron coros masivos y una energía eufórica. 

Shakira se mostró cercana y entregada, dedicando mensajes de cariño a Ecuador y prometiendo regresar pronto.

El setlist se mantuvo fiel a la estructura de la gira, con posibles variaciones menores por peticiones del público (aunque no se reportaron adiciones sorpresa como en otros shows, por ejemplo, Men in This Town en EE.UU.). 

A continuación, el orden de canciones basado en el último show confirmado de la gira en México (que coincide con descripciones del evento en Quito, incluyendo las 29 tracks):

  1. La Fuerte
  2. Girl Like Me (con Black Eyed Peas)
  3. Las de la intuición
  4. Estoy aquí
  5. Empire
  6. Inevitable
  7. Te felicito (con Rauw Alejandro)
  8. TQG (con Karol G)
  9. Don’t Bother
  10. Acróstico
  11. Copa Vacía (con Manuel Turizo)
  12. La bicicleta (con Carlos Vives)
  13. La tortura (con Alejandro Sanz)
  14. Hips Don’t Lie (con Wyclef Jean)
  15. Chantaje (con Maluma)
  16. Monotonía (con Ozuna)
  17. Soltera
  18. Si te vas
  19. Cómo, dónde y cuándo
  20. Última
  21. Ojos así
  22. Dónde estás corazón
  23. Pies descalzos, sueños blancos
  24. Antología
  25. Entre paréntesis (con Grupo Niche)
  26. Te aviso, te anuncio
  27. El jefe
  28. Suerte / Whenever, Wherever
  29. Waka Waka (This Time for Africa) (con Freshlyground)
  30. (La) Loba
  31. BZRP Music Sessions, Vol. 53 (con Bizarrap) – Cierre explosivo con pirotecnia y luces.

Notas adicionales:

  • El show abrió con un impacto visual de pantallas LED y juegos de luces, y cerró con BZRP Music Sessions, Vol. 53, que provocó un «temblor» en el estadio por el entusiasmo.
  • Canciones como Antología y La Tortura generaron momentos nostálgicos, con madres e hijos cantando juntos.
  • No se reportaron retiros significativos del setlist estándar, pero Shakira adaptó transiciones para fluir con la energía local.
  • Asistencia estimada: Más de 35.000 personas, con sold-outs en las tres fechas (8, 9 y 11 de noviembre).

FIN

