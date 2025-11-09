Detalles del Setlist de Shakira en Quito (8 de noviembre de 2025)

El concierto de Shakira en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, duró aproximadamente dos horas y contó con 29 canciones, recorriendo toda su trayectoria musical.

Según reportes del evento, el público ecuatoriano vibró con un mix de éxitos nostálgicos, colaboraciones icónicas y tracks del álbum homónimo de la gira, como Monotonía y Copa Vacía, que generaron coros masivos y una energía eufórica.

Shakira se mostró cercana y entregada, dedicando mensajes de cariño a Ecuador y prometiendo regresar pronto.

❤️‍🩹 Día de Enero – Shakira en Quito Noche 1

Me encantan su carita y su vocecita de inocencia e ilusión siempre que canta Dia de Enero

El setlist se mantuvo fiel a la estructura de la gira, con posibles variaciones menores por peticiones del público (aunque no se reportaron adiciones sorpresa como en otros shows, por ejemplo, Men in This Town en EE.UU.).

A continuación, el orden de canciones basado en el último show confirmado de la gira en México (que coincide con descripciones del evento en Quito, incluyendo las 29 tracks):

La Fuerte Girl Like Me (con Black Eyed Peas) Las de la intuición Estoy aquí Empire Inevitable Te felicito (con Rauw Alejandro) TQG (con Karol G) Don’t Bother Acróstico Copa Vacía (con Manuel Turizo) La bicicleta (con Carlos Vives) La tortura (con Alejandro Sanz) Hips Don’t Lie (con Wyclef Jean) Chantaje (con Maluma) Monotonía (con Ozuna) Soltera Si te vas Cómo, dónde y cuándo Última Ojos así Dónde estás corazón Pies descalzos, sueños blancos Antología Entre paréntesis (con Grupo Niche) Te aviso, te anuncio El jefe Suerte / Whenever, Wherever Waka Waka (This Time for Africa) (con Freshlyground) (La) Loba BZRP Music Sessions, Vol. 53 (con Bizarrap) – Cierre explosivo con pirotecnia y luces.

Notas adicionales:

El show abrió con un impacto visual de pantallas LED y juegos de luces, y cerró con BZRP Music Sessions, Vol. 53, que provocó un «temblor» en el estadio por el entusiasmo.

Canciones como Antología y La Tortura generaron momentos nostálgicos, con madres e hijos cantando juntos.

No se reportaron retiros significativos del setlist estándar, pero Shakira adaptó transiciones para fluir con la energía local.

Asistencia estimada: Más de 35.000 personas, con sold-outs en las tres fechas (8, 9 y 11 de noviembre).

FIN