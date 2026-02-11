Shakira actuará gratis en la playa de Copacabana de Río el 2 de mayo

Río de Janeiro (Brasil), 11 feb (Sputnik).- La cantante colombiana Shakira actuará de forma gratuita en la playa de Copacabana de Río de Janeiro el 2 de mayo, según confirmó este miércoles en sus redes sociales el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes.

Junto a un vídeo de una actuación de la artista, el alcalde de la ciudad se limitó a escribir «confirmo», poco después de que la prensa local divulgara los primeros detalles del concierto, después de semanas de especulaciones sobre quién sería la estrella invitada.

Shakira será la tercera cantante en participar en el evento impulsado por las autoridades cariocas y conocido como «Todo mundo no Rio» (Todo el mundo en Río): en 2024 fue Madonna y en 2025 Lady Gaga.

Shakira se encuentra de gira por Latinoamérica desde hace un año con el espectáculo «Las mujeres ya no lloran», y de momento ya ha llenado 82 estadios.

Su gira arrancó precisamente en Río de Janeiro el 11 de febrero del año pasado, la ciudad donde podría despedirse de la región antes de que arranque la parte europea de la gira.

Antes de que se anunciase la presencia de la cantante colombiana los otros nombres que se barajaban para el concierto en Copacabana eran Justin Bieber, Adele, Britney Spears, U2, Coldplay, Paul McCartney, Rihanna o Beyoncé.

Los macroconciertos de Copacabana fueron ideados por el ayuntamiento de Río como una forma de atraer turistas fuera de la alta temporada, y se financian con una mezcla de recursos públicos y de patrocinadores privados.

